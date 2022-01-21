稱強化助台應對解放軍　路透：美國研討加速交付F-16新戰機

台灣空軍嘉義基地一架F-16V型戰機此前墜海，飛行員殉職。美國官員近日表示，美方正在尋求加速交付新一代嶄新F-16戰機給台灣的方法，以強化台灣空軍回應中國軍隊恫嚇的能力。



據英媒路透社周四（20日）報道，這些匿名官員表示，美方究竟該如何加速交付由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造、配備新性能的F-16 Block 70戰機給台灣，他們目前還沒想出解決之道。

路透社援引一名熟悉內情的消息人士說，美國政府尚未要求洛克希德馬丁公司改變交付時程。美國國務院拒絕就此事向路透社置評。目前預定交機時程為2026年年底前。

消息稱，在台灣空軍頻頻升空攔截中國軍機之際，一名台灣高官表示，台灣政府曾私下向拜登（Joe Biden）政府表達希望加快交付速度。因任務變多，代表戰機耗損也越多，而F-16在空中戰鬥、空對地攻擊等方面具備高度機動性。

美國2019年通過總額80億美元（約623億港元）的對台軍售案，當中包括66架嶄新F-16 C/D Block 70戰機，台灣如果接收這批新戰機，到2026年含舊機型的F-16總數量將超過200架。根據專家說法，任何加速交付新戰機的行動，最終取決於拜登政府是否認定台灣防禦需求比其他美國盟友和夥伴更為緊急。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說：「這要看拜登政府的決定，他們必須決定來自中國的威脅，比起來自伊朗或俄羅斯人的威脅更重大。」

值得注意的是，日前台空軍飛行員駕駛的F-16V戰機墜海引發外界關注，據悉，這已不是台軍F-16戰機首次出現事故。2021年11月17日下午18時，台空軍上校蔣正志自花蓮駕駛F-16戰機失事。當時台媒中央社指出，這已經是台空軍短短20天內的第二起墜機事故。

涉事F-16V戰機光點雷達日前於嘉義東石外海消失示意圖。（聯合新聞網）

中央社在當時報道指出，自台灣1992年向美國採購150架F-16戰機，1997年首批F-16戰機抵台後，F-16戰機在台空軍服役超過20年，期間共有7架機失事，造成7名飛行員死亡。

據法新社消息指，由於台灣向美國採購的F-16戰機已經老舊，在美國同意之下，台灣把141架F-16A/B型戰機陸續送往美國，進場改裝升級，升級之後的戰機稱為F-16V。

此次失事的這架隸屬台灣空軍第四聯隊，就是去年11月18日第一批在美國改裝完成，送回台灣的F-16V。整個改裝計劃稱為「鳳展項目」，當時台灣總統蔡英文曾到嘉義空軍基地校閲，美國在台協會處長孫曉雅也曾出席。

這次升級，換裝了主動電子掃描數組雷達，可以同時執行搜索、追蹤，並鎖定多個目標；另外也改裝新式作戰計算機、座艙儀表、頭盔瞄準系統及電戰莢艙等，可掛載最新型響尾蛇飛彈，戰力大幅提升。