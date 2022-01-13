F-16V墮海 | 台退將稱陸軍機頻繁施壓所致　環時諷「熟悉的味道」

台軍F-16V戰機在訓練過程中意外墮海引發兩岸關注。台前空軍副司令張延廷表示，原因或是大陸空軍頻繁擾台，造成空軍訓練時數壓縮。大陸官媒《環球時報》則嘲諷這種評論「又是熟悉的味道」。



涉事F-16V戰機光點雷達周二下午3時25分於嘉義東石外海消失。（聯合新聞網）

據台媒《自由時報》報道，張延廷分析稱，應可排除天候因素，較有可能是人為因素導致，但無法完全排除機械因素。

張延廷稱，失蹤飛行員陳奕自2020年三月開始F-16換裝訓練至今，F-16飛行時數僅六十餘小時，換算下來等同一個月只飛行不到3個小時，而空軍飛行員理論上一個月的飛行時數應是15小時；就算是進行換裝訓練，也應該至少10小時。

張延廷最後分析稱，原因可能是因為近年大陸軍機擾台，導致台空軍戰機需要不斷出任務，導致帶飛陳奕的教官出任務、可以訓練的戰機也出任務、油料也先使用在任務上，層層排擠之下，新進飛官的訓練時數受到影響，造成飛行訓練的風險提高。

《環球時報》1月12日發文嘲諷這種評論「又是熟悉的味道」，並指出在此前，台軍就曾多次把軍機失事的責任推到大陸頭上。

據報道，在2021年3月22日下午，台東志航基地2架F-5E戰機疑在變換隊形時發生擦撞雙雙墮海，導致兩名飛行員死亡。

當晚，民進黨台北市黨部主委吳怡農就在Facebook發文，聲稱「共軍不間斷侵擾造成台灣飛行員、後勤及戰備訓練的壓力加重」。當時台行政院長蘇貞昌受訪時也「譴責大陸破壞區域和平、對台灣施加壓力」。