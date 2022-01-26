國台辦發言人冀赴台與客家鄉親交流　陸委會：歡迎適當時機訪台

今日（26日），國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會中表示，希望有機會可以到台灣，與當地客家鄉親面對面交流，引發關注。

在台灣，陸委會同日回應指，「歡迎朱女士（朱鳳蓮）於適當時機訪台」，如果朱女士能放下僵化的意識型態，相信會對於台灣的社會民情，有更好的理解。



在台灣，陸委會呼籲陸方，善待少數民族、宗教團體及異議人士。（資料圖片）

陸委會表示，台灣社會具有豐富多元族群文化特色，客家文化的核心，在於忠義團結、開拓進取等精神，在台的客家人與其他族群經過長期的努力打拼與付出，共同創造了自由民主多元的台灣社會，「我們歡迎朱女士於適當時機訪台」。

陸委會指，如果朱女士能夠放下僵化的意識型態，敞開心胸，親自體驗台灣社會的包容開放，尊重言論、新聞、宗教自由與人權價值，相信一定會對於台灣的社會民情，有更好的理解。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會中表示，希望有機會可以到台灣，與當地客家鄉親面對面交流。（微博＠國台辦發布）

陸委會稱，近年國際社會普遍關注中國大陸民族發展與人權持續惡化情況，呼籲陸方善待其少數民族、宗教團體及異議人士，停止一切打壓或人權迫害，台灣將持續捍衛自由、民主、人權等普世價值。

今日較早時，國台辦發言人朱鳳蓮，在例行記者會上分別用閩南話、客家話拜年，並表示自己是廣東梅州的客家人，希望有機會到台灣，與桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，「自家人講自家話」。