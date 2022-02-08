香港遭兩病毒夾擊　台灣專家：盡快建立快速分辨不同病毒檢驗方式

香港同時遭新冠肺炎變種病毒株Delta及Omicron夾擊，疫情嚴峻。有台灣專家表示，因應香港情況，台灣應該盡快建立起快速分辨Delta和Omicron病毒的檢驗方式。



▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼

+ 5

據台媒《TVBS新聞網》7日報道，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員、台灣流行疾病學專家何美鄉表示，Delta雖然在傳播力上被Omicron取代，但是依舊存在，甚至有些國家流行的病毒株仍然以Delta為主。

何美鄉強調稱，Delta和Omicron在病徵上仍有些不同，雖然疫苗的出現會讓感染者偏向輕症，相對安全，但是高風險族群或本身有嚴重疾病的人染上Delta，還是很容易變成重症。至於Omicron方面，在台灣還看不出高風險族群的門檻，可是疫苗對於Omicron的效果有限，醫療體系需要持續注意。

有鑒於香港的疫情，何美鄉稱，預防的政策不會因為病毒不同而有不同，都是透過篩檢、藥物治療，但是最重要的是要快速的檢驗出感染的病毒，因為有些藥物可以共用在Delta和Omicron，有的藥物不行，而且不是每個確診者都要接受治療。因此評估確診者有無施打疫苗、是不是高風險族群，才不會讓醫療資源緊張，同時要快速的分辨染疫的病毒，透過基因序列或是檢體的方法建立出一套系統，才能及時因應。