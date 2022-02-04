Omicron｜台灣指揮中心公佈4大症狀　喉嚨症狀、發燒不及「它」多

撰文：聯合新聞網
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台灣中央疫情指揮中心於2月4日公布，1月28日至2月3日境外移入Omicron個案的病毒基因定序，醫療應變組副組長羅一鈞說，共檢出16例感染Omicron變異株，沒有感染Delta患者，因此目前共有222本土個案及422境外移入個案，總計為644例。

羅一鈞分析，今年1月公布516例本土Omicron個案，近一周0至9歲的個案數略為增加，排名第四，有60人確診，其餘年齡層仍多為20至40歲民眾，女性為301人，男性有215人，中重度症狀有新增1人中度肺炎，輕症患者319人，無症狀有196人。

依指揮中心資料，Omicron症狀前四名為咳嗽166人、佔比為52%，喉嚨症狀158人、佔比為49%，發燒90人、佔比為28%，流鼻水及鼻塞83人、佔比為26%。羅一鈞說，對比上周為喉嚨症狀排名第一，咳嗽第二，本周名次互換，但兩者佔比均為50%左右，沒有明顯變化。

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另針對422例境外移入個案分析。羅一鈞說，確診者年齡層為20至50多歲，男性略多於女性，其中393人為突破性感染，本周未有中重度以上個案，因此中重度症狀以上維持3人，輕症193人，無症狀226人。至於，病毒潛藏期仍約7至10天可以被檢出，統計發現，7天內檢出比率達96%，10天以內檢驗出為98.6%。

羅一鈞說，雖然有名確診這是長達20天被檢出，但日前已有說明這名個案為居家檢疫轉為居家隔離，期滿採檢被檢驗出陽性，個案並沒有進入社區，因此檢驗陽性個案均是在檢疫處所被檢出，沒有人是在返家後被確診。

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