疫情｜台北下周擬「微解封」　戲院開放飲食　學校可辦畢業旅行

台灣新冠肺炎疫情降温，台灣中央流行疫情指揮中心今日（9日）宣布，今日新增54宗確診病例，分別為10宗本土病例、44宗境外輸入。

台北市長柯文哲今日宣布，若當地疫情平穩及無不明社區感染，本月15日起開始「微解封」，戲院內可飲食，圖書館、動物園、天文館等場所取消人數限制及預約制，學校可辦體育競賽、校外教學及畢業旅行等。



柯文哲表示，觀察疫情到本周五（11日），若沒有不明感染源的社區感染就表示狀況平穩，台北市將微解封。（《聯合報》）

綜合台媒中央社及風傳媒等報道，柯文哲表示，要盡量讓民眾過正常生活，而過完年假後逾百萬人返回台北市，觀察疫情到本周五（11日），若沒有不明感染源的社區感染就表示狀況平穩，台北市將微解封。

柯文哲表示，面對疫情不是只有防疫，還有振興、紓困、轉型，要開始看看國際局勢。現在丹麥已經解封，韓國也稱以後不做疫調，泰國及印尼峇里島也開放邊境。

柯文哲稱，今年過年時，台灣平均每天入境20到40名確診者，防不勝防，但人不可能永遠都繃著。今年到現在只有1個中重度確診者，也沒有死亡案例，但除夕（1月31日）當天居家隔離者超過2萬人，這造成的社會衝擊、代價到底值不值得？作為台北市長，要在防疫和經濟之間取得平衡，讓市民盡量過正常生活，也不要花太大的社會成本。

另一方面，柯文哲又呼籲民眾打疫苗，希望民眾在下周逐步鬆綁管制前都打好疫苗。