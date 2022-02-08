Omicron殘留在物件或皮膚時間比以往更長　專家：收包裹要做5件事

台灣全家便利商店位在桃園的子公司「日翊物流」群聚感染持續擴大，不少民眾擔心日常收到貨運時是否可能被感染新冠肺炎。



台南市立安南醫院副院長許秉毅表示，根據日本最新的研究顯示，新冠變種病毒Omicron停留在塑膠上可存活時間平均長達8.1天，比原始病毒株及其他目前已知的變種病毒時間都要長，是其傳染力驚人的原因之一，要確保貨運物件不會讓自己感染，拆取貨物時必須遵守5大步驟。

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許秉毅指出，COVID-19病毒可能存在於患者的鼻水、唾液、皮膚、尿液、糞便之中，當患者打噴嚏時，如果用手掩住口鼻，手便可能被鼻水污染，而後如果再去接觸包裹的外包裝，病毒就可能停留在上面。過去曾有研究顯示 :，COVID-19病毒可在紙張上存留4到5天、在塑膠製品上存留4到9天，如果包裹被受感染之物流人員手上COVID-19病毒污染，在短時間內送到收件人手上時，可能仍會有病毒的殘留。

他表示，日本京都府大學最近發表一項重要的研究，發現Omicron病毒可在塑膠製品上存留6至10 天，平均存留時間為8.1天；而原始病毒、alpha變種病毒、beta變種病毒、gamma變種病毒、delta變種病毒在塑膠製品上的平均存留時間分別為2.3天、7.9天、6.5天、2.5天和4.8天。Omicron變種病毒在塑膠製品上存留的時間要比原始病毒及其他變種病毒都長，具有超級傳染力，絕不能掉以輕心。事實上，此研究也同時發現：Omicron變種病毒在皮膚上之平均存留時間為21小時，也比原始病毒及其他變種病毒要來得長。

他表示，日翊物流公司的受感染人員已被隔離，污染貨物的機率不高，但民眾如果擔心貨運物品被污染，在疫情期間，接觸或拆封包裹時，可以經由5大關鍵步驟，避免病毒上身：1. 放置：收到包裹後，將包裹放置在一張乾淨的紙張（如報紙）上。2. 消毒外包裝：用「含酒精的濕紙巾」擦拭包裹的外包裝，而後消毒自己的雙手。3. 拆封：拆封包裹並將包裹內物品放在「另一張乾淨的紙」上，並將包裹的外包裝及第一張紙丟棄在垃圾袋內。4. 消毒物件：以「含酒精的濕紙巾」消毒包裹內的物件。5. 消毒雙手：以洗手乳或肥皂再次消毒自己的雙手。透過消毒包裹的外包裝、物件以及自己的雙手，便可以有效地避免因拆封包裹而染疫。

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