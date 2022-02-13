珍惜生命｜不滿妻子外遇　台25歲軍人疑殺2幼子後跳樓命危

台中市一名25歲空軍志願役軍人今天（13日）凌晨與妻子爭吵後，涉嫌殺害兩名幼子，再墮樓輕生。男子送院急救，因腦部傷重，目前命危。

該軍人涉嫌殺子前曾在網上發文稱：「今年剛開始我就幹了這輩子最瘋狂的傻事，讓很多人擔心我的安危」。



《聯合報》等報道指，該蕭姓空軍上兵於今天凌晨在妻子的住所三樓墜落，警員及消防員到場後發現，屋內房間還有2名男童，已明顯死亡。蕭男涉嫌用刀殺死3歲的長子，再用棉被悶死1歲的小兒子。警方調查指，不排除蕭男將兩童殺害後畏罪墮樓。

報道又指，軍方已知蕭男有婚姻問題，已安排心理輔導，沒想到仍發生意外。蕭男的Facebook在案發前，曾發布妻子與他人疑似外遇的對話截圖，疑為慘劇案發原因。

蕭男在Facebook曾留言稱，「妳覺得沒跟別人發生關係不犯法，但其實這些對話記錄來說已經構成侵害配偶權的部分了」、「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了，也是最後一次了，謝謝妳出現在我生活裡面我真的好愛妳們，如果真的可以希望我下輩子能好好對待妳們能在跟妳們在一起」。

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