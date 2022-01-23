珍惜生命｜三獲全國健身比賽冠軍　35歲健身模特兒朱湉默自殺去世

內地35歲知名健身模特兒朱湉默近日自殺逝世。她生前患有抑鬱症，受訪時曾透露有過多次自殺念頭。



朱湉默曾參與多項健身比賽（點圖放大）：

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內媒《北京青年報》22日報道指，朱湉默是健身模特兒、運動員和私人教練。在2014年，她辭去原來的工作成為自由職業者，並轉型為健身運動員，之後她第一次參加全國比賽就獲得了冠軍。

朱湉默曾三度獲得全國健身比賽冠軍，兩度獲得健身亞錦賽亞軍，並曾在前美國總統特朗普（Donald Trump）女兒伊萬卡（Ivanka Trump）創立同名品牌公司任職高級市場公關經理。

報道指，朱湉默上一次在微博發帖是在去年11月30日，當時照片顯示位置是澳洲。

朱湉默自殺的消息傳出後，內地著名運動博主「凌雲MikeLing」在微博分享了一條兩年前採訪朱湉默的影片。據朱湉默透露，她曾兩次從抑鬱症中康復。

朱湉默在影片中又表示，她感覺對不起身邊的所有人，甚至覺得自己活著是多餘的，她也經常會有莫名其妙的想法，想過跳樓、撞車等極端想法。朱湉默當時稱自己一直在吃藥：「但是，我好了，我康復了，所以我想把我的經歷分享給更多人。」

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