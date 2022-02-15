台灣三立媒體集團董事長林崑海病逝　享年70歲

台灣三立媒體集團周二（15日）發布聲明，證實董事長林崑海昨晚（14日）在高雄榮民總醫院住院期間因癌症過世，享壽70歲。人稱「海董」的林崑海曾是的士司機，後來成功打造三立電視台，事業版圖橫跨政商和傳媒界。



三立電視在聲明中稱，林崑海於14日晚上10時28分病逝於高雄榮總，家屬、子孫等都陪同在側，林崑海安詳離世，走完人生最後一程。

中央社報道，僅有國小學歷的林崑海，從錄影帶事業發跡，後來創立傳媒集團。他對政治也有高度熱忱，曾是民進黨籍前行政院長謝長廷重要支持者，自身也曾以無黨籍參選過立委，近年成為民進黨內派系湧言會精神領袖。

林崑海出生於高雄，原本是的士司機，1983年與妻子張秀、小舅子張榮華一起頂下一間錄影帶出租店，並靠著這間錄影帶店成立「三立影視」，取「三足鼎立」之意，原本專做錄影帶出租業務，與自製秀場錄影帶，也因發行「豬哥亮歌廳秀」累積財力資本。

1990年代，台灣開放有線電視，張榮華為拓展新市場，除了將原有的錄影帶版權賣給電視台外，也開始製作能在電視頻道上播放的節目，包含《歡樂大滿貫》、《21世紀新人歌唱排行榜》等，不過一度因成本太高找不到買家，張榮華和林崑海決定自行申請有線電視頻道。

1993年，三立影視成立三立頻道，逐漸擴大為三立電視，並以《鳥來伯與十三姨》、《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等系列本土劇備受觀眾喜愛，也打造眾多綜藝節目，讓三立電視一度成為最賺錢的電視台。目前三立電視旗下共有8個電視頻道。

林崑海同時也涉及政界，2001年曾以無黨籍身分參選高雄立委，雖然落選，但仍積極參與政界活動，並經手房地產事業，在商界享譽盛名。近年林崑海身體頻頻傳出有狀況，多名民進黨大老曾低調南下高雄探望，總統蔡英文在2021年初、8月曾兩度前去探視。