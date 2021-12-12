金馬影帝涂們61歲食道癌晚期病逝　曾在頒獎禮喊「中國台灣」惹議

年僅61歲的中國大陸資深男演員涂們周日（12日）因病離世，他曾於2017年憑藉電影《老獸》獲得第54屆金馬獎最佳男主角獎。

涂們翌（2018）年參加金馬獎頒獎典禮，負責頒獎的他在台上高喊「中國台灣」引起兩岸熱議。



據《新浪娛樂》報道，涂們於12日凌晨3時50分逝世，曾合作電影的王瑞導演發文證實：「涂們兄往生西天！願您離苦得樂。」《老獸》導演周子陽向《新京報》證實，涂們於上個月檢查出罹患食道癌晚期，最後醫治無效，並於上月底回到出生地呼倫貝爾市。親友透露「他走的時候很安詳」。

涂們於2017年獲得金馬獎最佳男主角。（ETtoday）

涂們出生於內蒙古呼倫貝爾市，1985年演出電影《成吉思汗》進入演藝圈，在代表作《老獸》中扮演破產老爸「老楊」，動用生病住院妻子的手術費，而兒女爆發衝突，其精湛演技奪下金馬獎最佳男主角，也獲提名金雞獎最佳男主角。電影《老獸》也奪下金馬54最佳原創劇本。

2018年，涂們赴台為金馬擔任頒獎人，當時最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆致詞說：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，是我身為一個台灣人最大的願望」，語畢引發大陸影人和網絡輿論騷動，指導演言論涉「台獨」。

及後，輪到涂們為最佳女主角頒奬時，他說：「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎」、「我感到了兩岸一家親」，似是回擊傅榆發言，再度引發各界激烈討論。時任台灣文化部長鄭麗君在典禮結束後，在Facebook發文回應：「這裡是台灣，不是『中國台灣』。」