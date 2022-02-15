全聯超市推「漫威公仔」臉全歪！「黑寡婦像包青天」店家：可換新

台灣連鎖超市全聯2月11日起推出「超級英雄總動員」活動，只要消費滿額就送Marvel漫威英雄系列吸盤公仔，不過，活動才剛推出就負評如潮，網民紛紛抱怨是「復醜者聯盟」、「艱難者聯盟」、「負責醜聯盟」。

對此，全聯回應，工廠製作多少有瑕疵品，有疑慮可洽客服，由專人確認後換新。



全聯在2020年推出「蔬果總動員」活動，滿額就可獲得蔬果吸盤公仔，引爆消費者收藏熱潮，並帶動整體業績成長2成，今年首度取得漫威肖像授權，擴大整合內容，民眾在2月11日起至4月14日期間到全聯消費滿額，就可獲得一個漫威英雄吸盤公仔，若收集全套24款公仔，還有機會抽到1:1鋼鐵人金屬色特別版雕像。

不過，活動才剛推出卻負評如潮，網民紛紛抱怨質素不佳，像是公仔「糊成一坨」，無法分辨角色、漆色不完全等，復仇者聯盟已經變成「復醜者聯盟」，認為公仔比盜版還不如。有網民在全聯Facebook專頁留言自嘲自己拿到的公仔是「沒刮鬍子的美國隊長」，還有網民展示自己拿到的黑寡婦成了「美冴跟包青天的混血兒」。

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對此，全聯回應，漫威英雄系列吸盤公仔皆為正版授權，由於內部細節較多，工廠製作多少有瑕疵品，若消費者有疑慮，都可洽客服專線，會由專人確認後替換更新。

而有網民在Facebook社團《爆廢公社》指出，自家附近的全聯門市角落竟然悄悄設了「公仔回收箱」，疑似是讓民眾投入不想要的贈品，再度引起不少人嘲諷是「漫威恐怖箱」，「以前是伸手摸恐怖箱，這回收不用摸，個個都很恐怖」。

其實，也有網民持不同看法，認為正因是正版但又醜到太難得，反而會激起人想蒐集的欲望，表示「醜得我好愛」、「我反而想湊一組有放鬆心情的效果」、「全聯行銷成功了，這次的曝光度與成本轉換划算」。