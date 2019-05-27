帶下屬集體曠工睇《復仇者聯盟4》　黑龍江國企部門主管遭調職

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）在全球牽起熱潮。其在內地上畫後不久，更有國企部門主管在上班時間帶同大批下屬集體曠工，到戲院觀影。惟事件最終東窗事發，涉事的部門主管因違反工作紀律受到處分。

為看《復仇者聯盟4》，黑龍江一國企部門主管竟帶全體下屬曠工觀影。（資料圖片）

事件發生於4月26日，黑河市熱電廠供熱公司客服中心全體職工上午參加總公司組織的環城賽。中心副主任曹陽建議，中午進行業務綜合考試，下午再去看電影。中心主任張德新表示同意。於是，中午考試後，張德新和劉陽找別的部門人員替班，隨後帶領全體員工去影院觀看電影《復仇者聯盟4》。

同日下午，有市民向黑龍江省委第七巡視組舉報事件，後者隨即與市紀委監委對客服中心進行突擊檢査，發現客服大廳只有2名其他科室人員臨時替工，同時證實中心主任張德新及全體人員曠工看電影。

中心主任被黨內警告 調離原職

黑龍江省委第七巡視組認為，客服中心全體人員頂風違紀，作為窗口單位卻在上班時間集體曠工看電影，影響很壞，建議「對頂風違紀人員進行嚴肅處理」。黑河市紀委監委新聞發言人王鳳華亦強調，「作為窗口部門、服務單位，豈有上班時間集體翹班去看《復聯4》的道理？」

最終，黑河市紀委監委決定，對客服中心主任張德新給予黨內警告處分並調離原崗位，對副主任曹陽、劉陽批評教育並調離崗位，要求供熱公司經理韓東在班子會議上作檢討，客服中心全體人員在供熱分公司全體職工大會上作檢討。