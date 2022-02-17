台積電招商業分析師「須博士不限陸籍」　專家：因應地緣政治風險

據台媒報道，因應地緣政治重要性，台積電向政治經濟背景的博士招手，協助市場研究；求職網站分析，台積電拉高自身格局，在複雜國際情勢精準布局，藉此維持半導體龍頭地位。

人才招聘專家表示，在LinkedIn釋出這項招募，意味向國際人才招手，但要鑽研政治、經濟學，又要懂半導體產業，這類專精人才十分「稀缺」，推估年薪至少新台幣400萬、500萬元（約合112萬、140萬港元）起跳。



台積電在職場社交網站LinkedIn釋放徵才訊息，招募具備政治經濟背景的商業智慧分析師，進行政經情勢分析，整合影響集成電路供應鏈的政經變化相關新聞、報告與網絡討論區，條件需具有政治經濟、國際關係或等同課程的博士學位。

「104獵才招聘」資深副總經理晉麗明表示，疫情帶動半導體供應鏈蓬勃發展，美國、中國、德國、日本等幾乎都傾國家之力扶植相關產業，美國更將半導體列為戰略物資，一直在半導體具有相當能量的台灣，一時成為兵家必爭之地。

他認為，半導體產業與國家發展息息相關，尤其兩岸情勢緊繃、中美角力不斷，政治又是影響經濟的最大變數，台灣地理位置特殊，在地緣政治風險攀高的情況下，台積電除了持續強化研發技術、設備投資等，延攬具有政經背景的人才協助市場研究，此舉將有助其在複雜的國際政治環境中精準布局。

台積電招募商業情報分析師，外界估計年薪400、500萬台幣起跳。（路透社）

逾百位博士應徵

台積電這次徵才條件，須為政治經濟、國際關係或等同課程的博士，具備4年以上的數據分析、數據科學以及市場經驗，且要能跟上美國和中國大陸政治經濟動態。截至昨晚已吸引逾百位博士級人選參與應徵。在美中關係緊張之際，引發市場熱議，及台美學界關注。美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩認為，樂見台灣企業認真看待政經分析，台灣企業真的需要這一塊。

台積電則低調回應，身為國際公司，在全球布局需要接觸全球多元的人才。一直以來，都在徵求資料分析的商業人才，此次希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，協助進行市場研究，提供公司內部政經相關的分析與資料。至於薪資福利等，台積電皆未正面回答，但不論美籍或陸籍人士都可應徵。

招聘業者：「具美國或大陸國會人脈背景」才勝任

其實台積電創辦人張忠謀在3年前就預言，台積電會成為地緣政治的必爭之地，且地位會愈來愈重要。過去幾年，台積電便已逐步就國際政經專家進行人事布局。台灣資策會資深產業顧問兼資深研究總監陳子昂表示，隨著疫情和全球區域經濟發展，晶圓廠全球布局，最怕地緣政治衝突造成供應鏈斷鏈，所以現在企業會需要政治背景人才，確保其供應鏈韌性，不致產生斷鏈危機。

1111媒體中心總經理何啟聖透露，台積電近年花大錢，在美國華盛頓有國會遊說組織，他觀察，台積電開出「商業情報分析師」職缺，不只要懂地緣政治、國際關係、產業分析，更重要的是要具備美國或大陸的國會人脈背景，才能勝任此一職務。

台積電在南京廠擴產，又到美國亞利桑那州設廠，半導體主管直言，「台積電擴廠過程中，一定吃過悶虧」，如何在美中貿易戰過程左右逢源、面面俱到，在兩大經濟體間「夾縫中求生存」，並壯大自己才是當前目標。為此，台積電原有工程、管理人才已不足以因應這需求，唯有國際觀的政治人才，才能協助台積電，建構與美國總統拜登、大陸國家主席習近平的溝通管道。