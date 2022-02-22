冬奧滑冰選手黃郁婷穿中國隊服惹議　民進黨態度丕變？

因為身穿中國國家隊隊服參與訓練，一位台灣運動員可能面臨民進黨政府的懲罰。黃郁婷是台灣的速度滑冰運動員，此次在北京冬奧會參加了速度滑冰女子500米、1000米、1500米三項賽事。她還在開幕式上擔任中華台北隊的旗手。



黃郁婷在冬奧會開始前於社交媒體發布了一段視頻，內容是她身着中國國家隊隊服在冰上訓練，當時即在島內引發批評，黃郁婷向公眾解釋隊服為中國國家隊好友贈送，後又刪除短片並向台灣體育署解釋情況。

2月17日，黃郁婷結束冬奧賽程後在社交媒體發文，「謝謝替我加油的人，人生第二場奧運結束……開放仇恨者、酸民、haters留言。支持我的人請按贊就好。」這條公開發文再度引發爭議。在冬奧會賽後，黃郁婷還公開表示自己可能結束職業生涯，「尤其經歷這次事件之後，我更加確定，就是夠了。」

2月19日，台灣行政院長蘇貞昌要求教育部和體育署調查此事，並對黃郁婷做適當處分，並表示要建立相關機制和要求，作為中華台北隊對外言行的規範，總統府則表態支持行政院採取必要的調查檢討及處分。

冬奧滑冰選手黃郁婷回台後恐將面對處罰。（Getty Images）

21日，蘇貞昌再度就該事回應，稱黃郁婷的「相關行為極為不當」，不符合台灣民眾期待，已經責成教育部和體育署做處置和規範。值得注意的，在賽前黃郁婷引發爭議時，蘇貞昌與蔡英文還曾通過台灣教育部長向其致以關懷和加油，台灣體育署高官也出面撐黃郁婷，稱她只是「敏感度」不夠。

未知民進黨政府為何賽前賽後的態度突然改變。究竟是因黃身着中國國家隊隊服？還是因其在社交媒體發文傳遞不滿猶未可知。目前，黃郁婷已經宣布關閉自己的臉書賬號，並刪除在Instagram和微博上有關此事的貼文。

對此，有網民指出，運動員之間出於友好互贈隊服是常見現象，身着對方贈送的隊服訓練也是人之常情，且黃郁婷放出的是私下訓練的視頻，這也能招致官方懲罰，令人費解。

亦有網民提到，黃郁婷即有不夠「敏感」之處，至多台灣體育署可私下聯繫勸說，不必要上升到如今境況。甚至行政院和總統府齊出，動用公器大舉懲罰。也有網民指出，黃郁婷一直是民進黨的支持者，據稱曾帶着金牌為蔡英文站台。質疑「難道民進黨要將所有支持者都染成堅定深綠，連黃這樣的輕微言行都不能容忍。」