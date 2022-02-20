北京冬奧｜黃郁婷穿中國隊服面臨處分　高調挑釁網民後低調關專頁

撰文：葉詩敏
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北京冬奧今日閉幕，中華台北短道速滑女將黃郁婷，在今屆引發一連串爭議事件，台灣行政院長蘇貞昌昨日（19日）要求教育部、體育署針對該選手不當言行進行調查，並作適當處分。黃郁婷隨後暫時關閉了Facebook專頁，連在賽後公開嘲諷網民的貼文也隨之刪除。

黃郁婷在開幕前於社交媒體上傳身穿中國隊服練習的影片，引發爭議。其後在完成今屆所有比賽後，黃郁婷直接在Facebook和微博向連日批評她的網民「宣戰」，「以下開放仇恨者、酸民們、Haters留言，支持我的人請按讚就好。」

北京冬奧︱中華台北選手穿上中國隊衣惹爭議　聲稱：運動無國界北京冬奧｜中華台北女將完賽即撕破臉　一句話已令網民暴怒狂罵
黃郁婷穿中國隊隊服練習，在今屆引發一連串爭議事件。（截圖）

言行損及台灣榮譽　總統府支持處分

黃郁婷連日來備受各界人士批評，後續一連串發言，也被指「不符民眾對代表隊選手之期待」，政府也終於對其言行回應。

行政院長發言人羅秉成昨日（19日）指出，中華台北代表隊成員對外代表台灣爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護台灣尊嚴，「不應有任何損及台灣榮譽的爭議言行；同時也應檢討建立機制，作為日後代表隊成員對外言行可遵循的規範。」

羅秉成又指，行政院長蘇貞昌認為她言行不當，要求教育部、體育署進行調查和處分。總統府發言人張惇涵亦表示，隨着冬奧代表團相關賽事已經結束，總統府支持行政院採取必要的調查檢討及處分。

行政院長蘇貞昌認為持旗手黃郁婷言行有損台灣榮譽。（Getty Images ）

對此，黃郁婷沒有公開回應，台媒報道指她已飛往美國鹽湖城訓練基地，準備今年賽季最後兩場比賽，暫時不會回台灣。黃郁婷今日已關掉Facebook專頁「Yu-Ting Huang 黃郁婷」，微博沒有關閉，但「開放仇恨者、酸民們、Haters 留言」等貼文已經刪除。

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黃郁婷在Facebook回應穿上中國隊隊服事件，「體育沒國籍之分」發言再惹爭議。（Facebook）

此外，在行政院要求調查黃郁婷是否有不當言行後，據台灣媒體報道，與黃郁婷一家有多年交情的體壇人士表示，運動員想法單純，沒有政治意識，黃郁婷的中國隊服爭議，足為其他選手警惕，「若是無心之過，罪不致死」，不應因今次事件抺煞黃郁婷過去為台灣的努力。

黃郁婷已飛往美國訓練備戰，不會出席今晚閉幕禮。（Getty Images）

點圖睇：中華台北滾軸溜冰女王黃郁婷

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