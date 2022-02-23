台北肢解案｜射箭教練姦殺女子分屍製標本　終審宣判無期徒刑確定

2018年6月，台北男射箭教練陳伯謙因「求歡不遂」將30歲高姓女學員勒斃，並以菜刀肢解，分成至少7袋棄屍陽明山。案情指，他曾用手指插進死者的下體，並將其乳頭和陰部切除欲製成標本收藏。

台北地方法院2019年8月一審依殺人等罪判陳死刑，案經上訴，台灣高院2020年二審宣判，逆轉改判陳柏謙無期徒刑；案經最高法院撤銷發回，台灣高院2021年更一審仍維持無期徒刑；最高法院周三（23日）認定更一審判決無違誤，駁回上訴。



陳伯謙（中）一審曾遭判處死刑。（聯合新聞網）

陳男2018年於華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，死者高姓女學員多次到草堂上課。案發於當年5月31日下午4時許，高女前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡，隔天凌晨，陳男趁高女無力反抗時性侵，高女雖明示拒絕，但陳男仍不罷手，性侵得逞並勒斃高女。陳另被控殺人後竊取被害人現金及手提電腦。

曾否認「先姦後殺」 稱出獄後寫「殺人魔自白」

死者家屬苦尋多日，陳卻到高女Facebook留言「快報平安」。警方最後突破陳男心防，陳男坦承犯案，但強調自己不是「先姦後殺」而是「先殺後姦」，稱「我是先殺了人，然後才性侵屍體的」。陳被羈押、會客時還曾表示，「我出去再來查那個甚麼舊的報紙，然後再來收集起來，看能不能出一本書，賺個一桶金，對啊，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白。」

台北地院一審時，陳男又辯稱另有身份不詳名為Eric的台灣籍男子將高女殺害，他只是被威脅而幫忙分屍及棄屍，但一審不獲法院採信。代理高家父母的律師認為，「Eric」是「幽靈共犯」，是陳虛擬的人物。

一審法官認為，其犯罪手段極端殘酷，惡性重大至極、泯滅人性，屬情節最嚴重犯行，有必要與社會永久隔離，否則日後以相同手段侵害他人生命的可能性極高，因此判處死刑。

案經上訴，高等法院二審期間，高女家屬出庭應訊，痛罵陳男「人渣」、「畜牲」，甚至欲飛踢陳男。高院逆轉改判無期徒刑，被害人父親聆判後氣憤表示無法接受。

案經最高法院撤銷發回，高院2021年更一審認定，陳犯行極端惡劣，本應選擇量處死刑，讓他與社會永久隔離，以告慰死者在天之靈，才符合社會公平正義。但更一審認為，經委託台灣司法心理學會鑑定，認為陳伯謙可藉由矯正機關施予個別和團體心理治療，及生命教育課程，擬定心理治療計劃後施予矯正治療，故有教化可能，因此對陳男強制性交殺人部分 ，選擇量處無期徒刑。

全案再上訴最高法院，最高法院23日認定更一審判決無違誤，駁回上訴，全案確定。陳伯謙確定逃過死刑。

民事求償部分，去年北院認定，陳犯後向友人表示，「看能不能出一本書，賺個一桶金」，他顯然毫無悔意，因此判陳須賠償死者家屬1401萬多元（新台幣，約合392.4萬港元）。

（綜合報道)