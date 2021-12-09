新北弒父分屍案疑似最新動機曝光：兇嫌無業啃老20年因財產作案

台灣新北市永和區54歲符姓男子弒父分屍再掉排水溝一案震驚全台，他昨晚（8日）被捕後曾供稱是不滿84歲老父長期家暴77歲的母親才憤而作案，然而台媒《ETtoday新聞雲》報道指出，符男無業在家啃老20年，犯案真正動機疑跟財產有關。



據早前報道，符男已婚，與父母同住在老舊公寓的6樓。他上月28日半夜在屋內悶死父親，之後直接將屍體放在家，如常生活，直到本月6日，即伴屍足足9日後才將屍體拉至頂樓分屍。他以工業美工刀、鋸齒狀利器將屍體肢解成6塊，並於翌日凌晨以行李箱裝載後，在住家附近的排水溝橋梁邊棄屍，隨後若無其事地回家。

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符男昨晚被捕後向警方供稱，他是不滿父親長期對重度失智的母親家暴及言語羞辱，才決定作案。不過《ETtoday新聞雲》報道指，死者是榮民身分（即「榮譽國民」，指在台灣符合特定服役條件的退除役官兵），約30年前搬到台中獨居，靠政府津貼過日子，直到去年因身體虛弱經朋友介紹下住進了長照中心，後來再決定回家度過晚年，在上月24日才致電請求兒子載回家。

報道又指，符男過去靠打零工維生，已和妻子、兩名女兒分居，約20年前便無業，靠同住母親收的房屋租金過活。知情人士表示，符母手上有兩間房在出租，而符父上月一回到家就開始要錢，他推測符男可能是覺得這些是他未來的財產，但父親回家好像要開始霸佔一切，才會痛下毒手。