台灣擬縮短入境檢疫期至10天　容許以一人一戶方式於家中進行

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（14日）宣布，未來將放寬入境人士檢疫的限制，入境檢疫天數確定縮短為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。

新規又容許檢疫人士採取一人一戶方式在自宅或親友住所檢疫，如無法符合一人一戶條件才需入住防疫旅館。不過新制上路時間未定。



陳時中表示，依據春節前後本土疫情趨勢、有效再生數（Rt值）、檢驗陽性率及不同Omicron基因序列傳播鏈等疫情狀況統計，顯示春節期間台灣本土疫情穩定可控。

陳時中又指，經考量Omicron有縮短潛伏期跡象，暴露病毒後7天及10天內發病者比率分別達95%及99%以上，感染Omicron住院率及死亡率較其他變種病毒株低，在台灣持續提升疫苗基礎劑及加強劑接種率下，未來個案將以無症狀或輕症居多，參考鄰近日本、韓國、香港及新加坡縮短檢疫措施。

陳時中還表示，未來會放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。入境人員檢測措施部分，入境時及檢疫期滿前（第10天）各1次，共進行2次核酸檢測；檢疫第3天、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，共進行4次家用快篩試劑測試。

現時台灣的入境檢疫方案有3種，均需進行14天檢疫以及在檢疫期滿後進行7天自主健康管理，檢疫人士需在防疫旅館或集中檢疫所檢疫7至14天。

此外，台灣中央流行疫情指揮中心今日又宣布，今日新增54宗確診病例，分別為4宗本土病例、50宗境外輸入。