烏克蘭局勢｜傳烏籍配偶赴台依親遭刁難　仍有33台灣人留在烏境內

烏克蘭局勢近日急劇升溫，今日（24日），俄羅斯總統普京宣布對頓巴斯採取特別軍事行動。而在台灣，傳出烏克蘭籍配偶赴台依親，遭到主管單位刁難的情況。對此台灣外交部回應指，烏克蘭籍配偶申請來台依親簽證必須先經面談程序，以維護邊境安全，並確保婚姻當事人在台灣的權利義務關係等。另外，台外交部提到，目前留在烏克蘭境內的台灣人共有33名。



烏克蘭局勢緊張之際，基隆市議員張之豪在Facebook發文質疑，在烏克蘭的台灣人，若有緊急事務，還要跑到在俄羅斯的台北駐莫斯科代表處才能辦理。立委林靜儀也留言表示，烏克蘭外籍配偶也需要到俄羅斯代表處，這時候根本荒謬。

對此台灣外交部解釋，台灣人與烏克蘭籍交往對象如果還未完成當地結婚程序，依台灣涉外民事法律適用法，雙方尚不具婚姻關係，故無法適用疫情指揮中心有關開放外籍配偶入境及簽證作業規定，據以向駐外館處申請依親居留簽證來台。

當局又指，已與部分當事人取得聯繫，將持續關心目前仍留在烏克蘭的台灣人的需求，並在瞭解確認當事人實際情形後，視個案需求及當地狀況，研議提供協助的具體方案。而有關烏克蘭領事相關業務，如護照、簽證及文件證明業務，外交部將考量台灣人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的駐外館處暫時兼理。

另一方面，台外交部表示，根據駐俄羅斯代表處最新回報，旅居烏克蘭的台灣人已有6人離開烏克蘭境內，有5人前往西部城市利維夫，另有28人目前仍留在首都基輔、烏國北部及南部，留在烏克蘭全國境內的台灣人共計33人。當局再度籲請，所有仍留在烏克蘭的台灣人應儘速優先規劃離境避險，或至少先前往烏國西部地區，遠離可能爆發軍事衝突的區域。