烏克蘭局勢｜台媒：台美日一致行動　台灣或制裁半導體出口俄羅斯

烏克蘭局勢緊張，歐美等多國已先後對俄羅斯實施不同程度的制裁措施。

台灣傳媒報道，基於與美日戰略合作，台灣也會有一致行動，未來若進一步惡化，台灣可能祭出包括禁止輸入半導體等科技產品進入俄羅斯，範圍與品項將對其產業發展構成實質影響。



報道指，台灣政府極早已經針對烏克蘭戰情可能爆發，做好相關應管制品項的盤點準備。基本上凡有關可運用於軍事、重大基礎建設與科技等敏感用途，甚至擴及民生產業所需的產品，按照衝擊層面分類，都可能在近期成為台灣協同國際社會進行的制裁選項，包括要求廠商配合相關最終成品皆不得提供至俄羅斯，端視與主要國家協調情形，以及俄羅斯總統普京下一步的決策。

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值得一提是，總統蔡英文在周三（23日）與行政院長蘇貞昌聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報，並針對最新情勢發展作出四項指示。其中一項指示為譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端。