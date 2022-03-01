烏克蘭局勢｜台外交部：尚有約17名台灣人在烏國　擬再派撤僑專車

烏克蘭戰事持續，台灣日前派撤僑專車將18名旅烏台僑順利載往波蘭。台外交部今日（1日）表示，目前在烏克蘭的台僑仍有約17人，當局已在統計人數與規劃安全路線，擬派出第二梯次撤僑專車。



發言人歐江安表示，已有36名台僑順利撤離烏克蘭，加上近日新增與外館聯繫的台灣民眾，仍有17名台僑在烏克蘭，駐俄羅斯、波蘭等鄰近外館以及基輔台貿中心持續與他們聯繫，設立群組隨時關切台僑人身安全與需求。

對於是否呼籲台僑撤離俄羅斯，歐江安表示，當局目前尚未收到台僑想要離開俄羅斯的需求，也尚未有人向駐處表達有立即人身安全危險，當局會隨時觀察局勢、妥適因應。

此外，有烏克蘭台灣留學生在土耳其機場因無法出示PCR陰性證明而卡關，對此當局解釋，駐波蘭代表處有發「免PCR檢疫證明」予當事人，但因情勢多變，登機名單陸續增補，土耳其航空地勤人員認為與先前提供的名單不符故拒放行。目前，駐處已重新核發完整名單並協助聯繫，安排受影響人士搭乘下個航班在周四（3日）返台。