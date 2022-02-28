烏克蘭局勢｜台灣多名學生驚收烏軍徵兵短訊　網民猜背後恐怖目的

現在俄羅斯大舉入侵烏克蘭，引發全球關注。不過日前有位台灣女網友表示，她收到來自「烏克蘭的傭兵徵選」簡訊！
內容指出她通過烏克蘭的傭兵選拔，還幫她訂好機票，只要在當天拿著身分證與護照前往機場，就會配送槍枝讓她上戰場，原PO幽默表示「我連槍枝都不會握」。
日前一位女網友在Dcard發文，貼出一封簡訊截圖……
其他網友還收到「敵軍」徵召 點圖了解更多▼▼▼
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內容指出「尊敬的某某小姐，您好，您已通過烏克蘭傭兵選拔，請您攜帶身分證與護照，2022年2月28號18點前往桃園機場MU576次航班，為您配送槍枝，帶您前往戰場與俄軍奮戰，再次代表烏克蘭居民歡迎您的到來」。原PO幽默表示：「連槍都不會握的我，該出征了嗎？」
文章曝光後，引發網友熱議，有人笑稱「怎麼那麼不貼心，沒有先買好轉機的票，飛日本的那段要自費」、「笑死，還MU航空」，還有人疑惑「很好奇這是詐騙嗎？是的話是可以騙到什麼？」，有網友則指出可能是「人蛇集團，要把台灣人拐騙到陌生國度，可能會販賣器官等等」，還有人認為是「資訊戰」。
另外一名網友則收到「解放烏克蘭」的簡訊，他幽默表示「我可能跟原PO是敵隊」，內容顯示「教務處通知，同學您好，您已經通過解放烏克蘭選拔」，還提到參加戰爭可以獲得8個學分，底下網友看了驚呼「戰死只有8學分」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】