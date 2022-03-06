台人賭中共不敢犯台 與西方不信普京出兵何異？

三月伊始的一周時間，被玩笑的奉為了台灣的「美國周」。蔡英文政府前腳相迎美國總統拜登（Joe Biden）特使團一行後，馬不停蹄再為前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接風，在俄烏戰事不止的同一時間，蔡英文政府營造美國跨黨派政治菁英極度重視台灣的內宣力道十足。
蓬佩奧當地時間3月4日在台北舉行記者會，席間主張台灣應該展現捍衛自己的決心，美國希望多傾聽台灣高層表達對軍事訓練與軍事裝備的需求，美國也會提供幫助。
面對媒體詢問有關烏克蘭與台海情勢，蓬佩奧認為，台海情勢與烏克蘭有相似之處，都受到鄰近的威權大國威脅，烏克蘭努力捍衛國家的做法令人尊敬，中國可能考慮對台灣做一樣的事情，台灣與美國等民主國家站在一起支持烏克蘭是對的決定。蓬佩奧進一步言稱，「如果台灣已經準備一筆軍事經費來做相關準備，一定要去展現決心，讓習近平知道戰爭代價是很高的」。
白話解析蓬佩奧的對台喊話，無疑是默認台灣處在相似烏克蘭情勢，理當同今日的烏克蘭般「自立自強」，並明示支持美國政府持續對台軍售展現支持，前提是台灣把軍事經費預先準備好。反話來聽，也一定程度存乎唯台灣對美軍購下單，才足夠顯示其令人尊敬的反抗決心。至於他日一旦台海有事，美國會否馳援台灣的問題，畢竟這無涉軍售說客的活，蓬佩奧自然無須表態理會。
蓬佩奧此刻的對台信心喊話，重點並不在理，也不在能否填補台灣政府渴求美國的安全承諾，而在於時機恰到好處——共情俄烏情勢而自省，正是今日台灣社會輿論的顯學。
回顧俄羅斯對烏克蘭開啟戰端一事，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）第一戰的認知作戰事實上非常成功，在他發動侵略之前，沒人料想得到普京竟會迅猛出兵至此。一如俄羅斯入侵烏克蘭次日，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）發表聲明，稱「突然之間，我們在另一個世界醒了過來。」並抨擊「普京毫無忌憚的謊言，把全世界都矇蔽了」。
德國外交部長一席「醒了過來」的言論，反證了包含德國在內的歐美各國過去一段時間的死死沉睡，其「覺醒論」只是證成了如今反俄的西方國家曾經何等鴕鳥心態。確實，沒有人能夠去預測戰爭爆發，但西方國家此前不信普京會出兵烏克蘭，其毫無準備的心理，才是今日歐美國家徒祭制裁，急忙在聯合國召開緊急會議發表無約束力譴責聲明，實情卻一籌莫展的遠因。
對照蓬佩奧挾帶對台軍售暗示的喊話，顯然並不足以就提升台灣社會反抗信心對症下藥。根據台灣民意基金會2月22日發表的最新民調，針對北京會否在俄烏戰爭爆發後武力犯台，有高達63%的台灣民眾認為不可能，就連民進黨支持者都有66%的比例認為不可能。這說明了，即便是中共軍機兩年來已有無數次擾台行動，其航母戰鬥群也有多次繞台演訓，但絕大多數的台灣人依舊不認為中共可能隨時武力犯台。
台灣人主觀上認定的中共武力犯台的條件，向來不考慮太多外在原因變動，甚多停留在過去的假定，即唯有台灣主動宣佈獨立，才會致使北京武統台灣。簡言之，台灣人沒有明說的武統理解是，北京決定武統台灣與否的決定權，在於台灣自己的能動，而不在包含北京在內的外者。
然而，自俄羅斯進犯烏克蘭首日便分秒觀望的台灣社會，在眼見歐美國家的無能與無力後，除了徒生台灣只能自立自強的預期，以及美國招手再來軍購的打氣外，若無法從西方忽視俄羅斯「進犯的勇氣」的教訓中取得經驗，再多的懷憂喪志與誓死抵抗，都是徒然。今天的台灣人一方面擔憂着北京對台武力征服，一方面又賭北京不敢武力犯台，不正是德國外長一席「覺醒論」的台海版？但最大的差別是，德國外長驚醒後的戰場發生千里外在烏克蘭境內，而台灣他日驚醒的一天，就算只是最小的不幸，都將近在眼前。