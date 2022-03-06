台人賭中共不敢犯台 與西方不信普京出兵何異？

三月伊始的一周時間，被玩笑的奉為了台灣的「美國周」。蔡英文政府前腳相迎美國總統拜登（Joe Biden）特使團一行後，馬不停蹄再為前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接風，在俄烏戰事不止的同一時間，蔡英文政府營造美國跨黨派政治菁英極度重視台灣的內宣力道十足。

蓬佩奧當地時間3月4日在台北舉行記者會，席間主張台灣應該展現捍衛自己的決心，美國希望多傾聽台灣高層表達對軍事訓練與軍事裝備的需求，美國也會提供幫助。

2022年3月4日，美國前國務卿蓬佩奧在台北發表演講。（美聯社）

面對媒體詢問有關烏克蘭與台海情勢，蓬佩奧認為，台海情勢與烏克蘭有相似之處，都受到鄰近的威權大國威脅，烏克蘭努力捍衛國家的做法令人尊敬，中國可能考慮對台灣做一樣的事情，台灣與美國等民主國家站在一起支持烏克蘭是對的決定。蓬佩奧進一步言稱，「如果台灣已經準備一筆軍事經費來做相關準備，一定要去展現決心，讓習近平知道戰爭代價是很高的」。

白話解析蓬佩奧的對台喊話，無疑是默認台灣處在相似烏克蘭情勢，理當同今日的烏克蘭般「自立自強」，並明示支持美國政府持續對台軍售展現支持，前提是台灣把軍事經費預先準備好。反話來聽，也一定程度存乎唯台灣對美軍購下單，才足夠顯示其令人尊敬的反抗決心。至於他日一旦台海有事，美國會否馳援台灣的問題，畢竟這無涉軍售說客的活，蓬佩奧自然無須表態理會。

蓬佩奧此刻的對台信心喊話，重點並不在理，也不在能否填補台灣政府渴求美國的安全承諾，而在於時機恰到好處——共情俄烏情勢而自省，正是今日台灣社會輿論的顯學。

台灣不論由民進黨或國民黨主政，皆相當重視對美軍購。立場相對友中的馬英九亦主張台灣增加對美軍購有助兩岸關係。圖為台灣向美國要求升級的F-16V戰鬥機。（多維新聞）

回顧俄羅斯對烏克蘭開啟戰端一事，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）第一戰的認知作戰事實上非常成功，在他發動侵略之前，沒人料想得到普京竟會迅猛出兵至此。一如俄羅斯入侵烏克蘭次日，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）發表聲明，稱「突然之間，我們在另一個世界醒了過來。」並抨擊「普京毫無忌憚的謊言，把全世界都矇蔽了」。

2022 年 1 月 24 日，在布魯塞爾歐洲理事會大樓舉行的歐盟外交部長會議上，盧森堡外交部長阿塞爾伯恩（右）與德國外交部長貝爾柏克交談。歐盟外交部長的目標為展示在普京是否打算襲擊鄰國或派遣軍隊越過邊界的深切不確定之際，支持烏克蘭的決心和團結。（美聯社）

德國外交部長一席「醒了過來」的言論，反證了包含德國在內的歐美各國過去一段時間的死死沉睡，其「覺醒論」只是證成了如今反俄的西方國家曾經何等鴕鳥心態。確實，沒有人能夠去預測戰爭爆發，但西方國家此前不信普京會出兵烏克蘭，其毫無準備的心理，才是今日歐美國家徒祭制裁，急忙在聯合國召開緊急會議發表無約束力譴責聲明，實情卻一籌莫展的遠因。

對照蓬佩奧挾帶對台軍售暗示的喊話，顯然並不足以就提升台灣社會反抗信心對症下藥。根據台灣民意基金會2月22日發表的最新民調，針對北京會否在俄烏戰爭爆發後武力犯台，有高達63%的台灣民眾認為不可能，就連民進黨支持者都有66%的比例認為不可能。這說明了，即便是中共軍機兩年來已有無數次擾台行動，其航母戰鬥群也有多次繞台演訓，但絕大多數的台灣人依舊不認為中共可能隨時武力犯台。

蔡英文回應俄烏戰事，強調強調，台海局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同。同時也將鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力和在地協力者，藉由烏克蘭的變局操作製造恐慌的錯假訊息，影響台灣社會的民心士氣。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

台灣人主觀上認定的中共武力犯台的條件，向來不考慮太多外在原因變動，甚多停留在過去的假定，即唯有台灣主動宣佈獨立，才會致使北京武統台灣。簡言之，台灣人沒有明說的武統理解是，北京決定武統台灣與否的決定權，在於台灣自己的能動，而不在包含北京在內的外者。

然而，自俄羅斯進犯烏克蘭首日便分秒觀望的台灣社會，在眼見歐美國家的無能與無力後，除了徒生台灣只能自立自強的預期，以及美國招手再來軍購的打氣外，若無法從西方忽視俄羅斯「進犯的勇氣」的教訓中取得經驗，再多的懷憂喪志與誓死抵抗，都是徒然。今天的台灣人一方面擔憂着北京對台武力征服，一方面又賭北京不敢武力犯台，不正是德國外長一席「覺醒論」的台海版？但最大的差別是，德國外長驚醒後的戰場發生千里外在烏克蘭境內，而台灣他日驚醒的一天，就算只是最小的不幸，都將近在眼前。