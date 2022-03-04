蓬佩奧訪台演說　籲美國外交承認台灣

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月4日於台北發表專題演說時表示，美國應外交承認台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。



據台灣聯合新聞網3月4日報道，蓬佩奧應遠景基金會邀請，4日上午在君悦飯店發表約20分鐘演說。他表示，自己只是一介平民，但認為有必要改變50年來的政策模糊，這事關美國對台灣的外交承認。

報道稱，他主張，美國一方面應持續與中華人民共和國以主權政府方式交往，另一方面美國對台灣2,300萬自由人民及其合法民選政府的外交承認，不應再被忽略、躲避或視為次等。

報道指，蓬佩奧說，「我認為美國應立即採取必要且早該採取的措施，來做正確且明顯的事，美國應以外交承認台灣是自由主權國家。」

他接着表示，「台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣無須宣佈獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫台灣。」

蓬佩奧指出，「美國人民及政府應該承認這個政治、外交及主權事實；台灣人民值得世界尊重其做為一個自由、民主的主權國家。」

此前，中國外交部發言人汪文斌3月1日在例行記者會上表示，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞的。

汪文斌稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。