蓬佩奧「抗中」口罩　成就不了蔡英文打破「一中」的金鐘罩

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台，先是3月3日接受蔡英文頒授特種大綬景星勳章，接着3月4日應台灣遠景基金會邀請發表演講，其中提及「美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家」，成為台海熱議話題。台灣內部有看法認為，美國正在改變「一中政策」或「台海的1972年體制」。而大陸外交部發言人汪文斌做出回應，指其「狂言妄語是不可能得逞的」；國台辦發言人朱鳳蓮則批評，「完全是一派胡言」。



關注蓬佩奧抵台後的公開行程，很少人不被他佩戴的亮眼口罩所吸引，上面印着美國國旗與台灣青天白日滿地紅旗，並寫有中文「堅若磐石」。該口罩濃縮了蓬佩奧此行的政治目的，他在遠景基金會的演說中更是表露無遺──「今天最重要的討論是：我們要如何處理中華人民共和國的侵略？」「讓自由響徹雲霄，美國會一直與你們站在一起」。

他在這場20分鐘左右的演說後半段，拋出了令民進黨政府既雀躍又冷汗直冒的主張。蓬佩奧表示，美國有必要改變50年來的政策模糊，並指出「美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。這無涉台灣未來之獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實。實際上，台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣無須宣佈獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣）。」蓬佩奧並將這段發言分別貼在其臉書（Facebook）和推特（Twitter）上，顯見他極力推銷自己的這個主張。

值得注意的是，蓬佩奧在演說中暗藏兩個玄機：一是在他開口說出美國應給予「中華民國台灣」外交承認之前，蓬佩奧先強調了自己只是「一介平民」（private citizen）的身分；二是他同時主張美國應持續與中共以主權政府方式交往。也就是說，蓬佩奧選在尼克松（Richard Nixon）訪華50周年、中共兩會開幕、俄烏交戰等多重政治敏感時間點上，在情勢嚴峻的台海，向一心主張「拒統抗中」的台灣兜售了「雙重承認」與「一中一台」等危險觀點；激起台灣社會的亢奮想像之後，又兩手一攤表示自己已遠離華府廟堂、身居江湖，「聽聽就好」。

演講過後，民進黨立委劉世芳向蓬佩奧提問，如何能讓「台灣不是中國一部分」的主張，成為美國的新政策，讓現狀改變；而一向主張「台美建交」的台立法院長游錫堃，同日晚間宴請蓬佩奧時大加讚譽，指其是「台灣最重要的國際友人之一」。不難發現，蓬佩奧與民進黨政府的政要們，在主觀願望上都想打破50年前中美《上海公報》以降所奠下的一中框架，從而在當前的政治局勢一拍即合，並引頸期盼。然而，雙方的「美夢」，恐怕就如阿扁當年的名言，「做不到就是做不到」。

蓬佩奧訪台期間佩戴的美台「堅若磐石」口罩備受外界矚目。（台總統府供圖）

台灣外交部低調回應，指「對於演說內容，蓬佩奧前國務卿已說明是其個人看法。外交部對此不做評論，但表示尊重。」畢竟如同蓬佩奧坦言自己僅是「一介平民」，與近來不斷對台灣表達濃烈愛意的安倍晉三一樣，就算曾經是美日「高官」，但如今都得再加上「卸任」兩個字作為前綴。

蓬佩奧在擔任美國國務卿期間，雖然曾在加州尼克松圖書館前發表被視為「新鐵幕」的演說，也曾在內任宣稱「台灣非中國一部分」，被台灣媒體塑造為「抗中挺台」最猛戰將；但也別忘記了，他在任內並未推動對台灣的「外交承認」，甚至原定訪台的美國前駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft），專機已經起飛四小時，最終還是取消返航。當然也不該忘記，香港反修例期間許多年輕抗爭者在街頭上高舉着美國國旗，最終依然沒有等到蓬佩奧國務卿的出手相救，反而等到了《港版國安法》的落地。這些「豐功偉業」，應該也得列入蓬佩奧任內的「戰功簿」之中。

台北101在3月3日18時30分至22時點燈打字，感謝蓬佩奧對於提升台美關係的貢獻，以及台美雙方堅若磐石的真摯友誼。（台北101供圖）

更何況，美國現任拜登（Joe Biden）政府的特使團前腳剛走，多少帶有「宣示正統」的意味。且拜登政府多次重申「一中政策」，現任國務卿布林肯（Antony Blinken）與大陸外長王毅2月22日的熱線中，更罕見使用了「反對台獨」的表述，並重申美方不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制的立場。因此，蓬佩奧的「抗中」口罩温暖了無數台灣人的心，台北101特意點燈「Mr. Pompeo」、「Welcome to TW」、「謝謝民主夥伴」與「力挺自由台灣」，還有一些立委助理自制「We Love You」等手舉牌相迎，但恐怕終究只是空歡喜一場，一夜過後，「1972年體制」的「一個中國」內涵依舊橫亙在太平洋兩岸的上空。

蓬佩奧訪台為台灣因北京統一壓力步步壓境的焦躁民心，帶來了「民主抗中」這枚絢爛煙火，不過短暫美麗過後，天空總會恢復黑夜與寂靜。這幾天台灣的大停電，宛若一場政治隱喻，執政高官與美國使者在舞台上享受着光鮮亮麗，但這個島嶼上的人們，還是要承擔着「民主」的結果與後果，想盡辦法摸黑過着日常生活。