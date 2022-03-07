台中住宅大樓大火釀6死6傷　頂樓加蓋致火場悶燒形同「烤箱」

台中市一棟住宅大樓昨天（6日）發生火警，釀成6死6傷慘劇。

消防隊表示，該住宅大樓在梯間堆滿雜物，除妨礙救災之外，也助長火勢，因煙囪效應造成整棟延燒。大樓的頂樓加蓋，民眾若逃到頂樓也無法逃生，讓整棟大樓處於悶燒狀態，形同烤箱。



綜合台媒《聯合報》及中央社及報道指，台中市消防局昨日下午4時29分接報，中區興中街一處7層高的出租公寓大樓發生火警，且有多名人員受困。

消防人員表示，當時3樓有火煙冒出。在消防人員到場前，6樓有3人逃出並攀爬到屋外的鐵窗上，其中1人疑因忍受不住高溫，自鐵窗上摔落至1樓的私家車上。消防人員到場後，將摔落的男子送醫，並將鐵窗上受困的一對男女救下。

火勢在當晚6時30分控制後，救援人員先在3樓找到1名無生命跡象的婦人，送醫後證實不治；其後又在6樓發現1具焦屍，以及4人已明顯死亡。

台中市第一警分局已確認6名死者中3人的身分，分別是在3樓發現的廖姓婦人（66歲）、6樓發現的葉姓男子（42歲）、廖姓男子（43歲）等三人，其他三名死者因為遺體已燒得焦黑無法辨認，身分仍然待查。

消防隊表示，該出租公寓大樓在梯間堆滿雜物，除妨礙救災之外，也助長火勢，造成煙囪效應。消防人員抵達現場時，一樓已跳燒到頂樓，都有火煙，沒多久連樓梯間都燒起來，火勢一發不可收拾。

消防隊又指，雖然該出租公寓大樓有直通梯，但每個樓層間都設門，等於民眾每下一個樓層都要經過一個門；再加上住戶的房間鐵門也有上鎖，消防人員在破門上花了很多力氣，也拖慢救災速度。此外，大樓的頂樓加蓋設有電信基地台，民眾若逃到頂樓也無法逃生，讓整棟大樓處於悶燒狀態，形同烤箱，居民逃生不易。

房東常撿拾雜物堆積於樓梯間

地方人士表示，起火大樓的前身為印象大飯店，是35年的老屋，飯店歇業後變成便宜套房，改建成41間套房。當地的里長表示，起火民宅由莊婦和妹妹經營出租套房，莊婦常撿拾雜物，1樓堆置大量回收物，且樓梯間也堆放物品，多次遭清潔隊強制清除，莊婦還曾為此狀告區公所。

因有人聲稱時常看到莊婦在出租公寓大樓的一樓、二樓與梯間堆積雜物，警方已將莊婦列為關係人，以釐清案情。