高雄大火｜51歲女子因情感問題縱火　釀46死43傷檢方求處極刑

台灣高雄城中城大樓去年10月14日發生奪命火警，造成46人死亡、43人受傷。當地檢方歷經3個月偵查後，認定疑犯黃格格因情感問題心生怨恨，在酒後蓄意縱火釀成慘劇，惟其犯案後毫無悔意、態度惡劣，故檢方向法院建議對其處以極刑。



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綜合台媒報道，火警發生於去年10月14日凌晨2時54分，當地消防部門接報後即時趕赴現場救援，但兇猛的火勢為救援帶來困難，直至凌晨4時39分火勢才得以控制，早晨7時17分火勢才完全撲滅。

當地檢方調查事發原因後發現，去年10月13日晚，郭清文（52歲）與女友黃格格（51歲）以及另外2名友人在城中城大樓一樓聚餐飲酒，期間黃格格醉酒並醋意大發，致使郭清文與在場友人提早離場。

其後，黃格格欲詢問郭清文去了哪裡，便狂給其打電話、發訊息，但對方均「已讀不回」。黃格格因此便斷定郭清文去找前女友溫存，想藉點火滋事令郭清文後悔難堪，故將點燃的蚊香倒在梳化上後離開現場，造成火勢蔓延，引發慘劇。

檢方表示，黃格格僅因情感問題，在酒後蓄意縱火引發重大災害，導致無辜生命死亡。但其犯案後，毫無悔意、態度惡劣，依放火燒毀現有人所在建築物、殺人罪提起公訴，並建請法院處以極刑。

另外，郭清文因將黃格格一人留在事發地，並未提醒其熄火或多加留意，早前被檢方判交6萬元新台幣獲准保釋；但如今檢方認為黃格格為蓄意縱火，郭清文並無過失，故將他處分不起訴。