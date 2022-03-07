紐時：美冀波蘭向烏克蘭供應俄製戰機　 考慮轉贈售台F-16作補償

俄烏兩國爆發戰爭，美國正在與波蘭商討，尋求後者向烏克蘭提供波蘭的俄製戰機。美媒《紐約時報》6日報道指，美國政府正在考慮將原本承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭，作為波蘭將俄製米格-29戰機交給烏克蘭的補償。

台灣空軍司令部今天（7日）則表示，美方無此項規劃，相關裝備將如期如質如預算籌獲。



《紐約時報》報道指，美國白宫國安會官員5日密集討論如何讓波蘭將烏克蘭飛行員熟悉的俄製米格-29戰機機隊轉交給烏克蘭，美國將把性能更好的美製F-16戰機送給波蘭，作為補償。但這項交換行動很複雜，未必能成事，因為這其中許多的F-16戰機是美國承諾要提供給台灣的，而美國在台灣的戰略利益更大。

《紐約時報》報道又指，這項做法有許多實際問題，包括如何向波蘭提供替代的F-16，以及如何將波蘭的米格-29戰機運往烏克蘭。美國官員並透露，下一批出口的F-16將交付給台灣，且他們不願拖延。

台灣空軍司令部今天則表示，此則報道純為臆測，美方無此項規劃，而空軍持續綿密對美聯繋及專案管理，確保武器裝備如期如質如預算籌獲。

台灣空軍早前耗資約新台幣1100億元由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與台灣主要軍機製造商漢翔，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。另外，台空軍也向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機。