烏克蘭局勢｜留學生的求學之路　是等待戰火平息抑或另尋他校？

俄烏衝突持續，除了令烏克蘭民眾流離失所，來自各國的留學生同樣因戰事措手不及。在各國政府和使領館的協助下，不少留學生已撤離至烏克蘭鄰國或其他歐洲國家，在需要迅速了解新環境的同時，他們要決定是留或去，更要考慮未來的求學之路。



國際教育新聞網站Pie News報道稱，戰事伊始，烏克蘭國際生教育中心網站就處於「崩潰」狀態，頁面完全無法打開，部分學生對所屬院校的「不作為」表達強烈不滿。

來自尼日利亞的留學生稱，校方拖了好幾天也沒有明確表態，許多同學不知是去是留。在俄方展開軍事行動前，一眾留學生就央求校方將課程轉至線上教學，允許學生回國以視像形式上課，但校方以「缺課就要受罰，這是烏克蘭高等學府的通則」回應。

目前，離開烏克蘭的留學生部分暫留在波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利等鄰國，另一部分人則到了德國、荷蘭、法國等國家，還有一部分人已回家。 《環球時報》報道，撤離的中國留學生大多在周邊歐洲國家停留。

不少烏克蘭民眾離開家鄉，乘火車抵達羅馬尼亞首都布加勒斯特。（新華社）

面對未知的戰局，不少留學生對學業和前程深感進退兩難。加拿大CBC報道，就讀於捷爾諾波爾醫科大學（Ternopil National Medical University），來自尼日利亞的留學生奧拉克波（Jessica Orakpo），在畢業前4個月被迫中止學業。她表示，由於自己全部學生檔案和學業證明都未能取出，現在無法辦理轉學，而另擇學校重讀的代價又太過高昂，因此只能靜觀其變。

3月2日，歐盟舉行成員國內政部長會議，討論烏克蘭難民問題。歐盟內政專員曾表示，歐盟邊境對居住在烏克蘭並希望前往第三國的人士開放；波蘭等國政府表示，將接受所有逃離烏克蘭的難民，不論國籍。

《環球時報》報道，德國柏林高效學生顧問林德爾表示，歐盟及歐盟成員國並沒有談到如何安排在烏克蘭學習的留學生。不過按照規定，戰爭難民原則上是可以進入歐盟成員國大學學習的。至於是否可以插班學習，則需由各大學自行決定。

離開烏克蘭的民眾在匈牙利布達佩斯火車西站領取物資。（新華社）

據了解，不少歐盟大學已經表示願意接收來自烏克蘭的難民學生。3月2日，歐洲大學協會（EUA）發布聲明，將給予烏克蘭高校以及受影響的學生支持，但未有提及具體方案。3月3日，歐洲大學協會又在社交媒體上，反駁網傳「歐洲高校開除俄籍學生」的說法。

德國漢堡市政府教育部門表示，漢堡的大學願意幫助學生難民，目前該市已經為難民學生和難民科學家籌集10萬歐元的援助資金，大學和研究機構允許根據自身情況，幫助難民學生和科學家進行插班學習或參與研究項目。

柏林幾所大學的外辦工作人員稱，中國留學生原則上可以轉學到歐盟成員國大學，或通過針對難民學生的項目，進入歐盟成員國大學學習，但有機會遇上教學內容不同、上課語言不同等困難。不少留學機構稱，留烏學生若想轉學，不妨考慮歐洲一些偏福利性質的高校，或東南亞等地的高校。