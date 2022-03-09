大S閃婚具俊曄｜男方抵台登微博熱搜榜首　網民盛讚：人帥衣品好

大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，具俊曄周二（8日）在IG宣布與20多年前相戀過的大S結婚，並向韓媒透露，他將於翌日來台與大S團聚，預計停留2個月。

今天（9日）上午11時7分，具俊曄搭乘韓亞航空OZ-711班機抵達台灣桃園國際機場，入境畫面引起兩岸三地網民熱議，甚至一度登上微博熱搜榜首。

而微博網民似乎對於具俊曄印象不錯，紛紛留言表示，他衣品（衣著品味）好、雖然帶著口罩也很帥等。



聯合報報道，具俊曄入境之後搭專車進入管制區內的檢疫申報處，進行健康宣告及深喉唾液採檢，再由商務中心搭乘防疫的士前往防疫旅館隔離。據悉，具俊曄下榻位於信義區的瀚寓酒店，在隔離10天結束後便會與大S見面。

大S閃婚的消息在微博引起熱議，不少網民都紛紛表達祝福，連日來有多個相關話題標籤登上熱搜，而「#具俊曄抵達台北#」的熱搜今午更一度登上榜首，成為網民熱議的焦點。

具俊曄抵達台灣。（聯合新聞網）

不少微博網民表示對具俊曄印象不錯：「整體是帥的」、「看見這種外形明明就是帥的啊，壯又會穿搭，然後關鍵的是只愛她一個，有什麼不好的啊！！」、「坦白講衣品真的不錯欸」、「他比我大兩輪 比我時尚不止兩倍」。

不過也有人說「這大叔顏值堪憂啊」、「『兩人結束4個月的視訊之戀』……大S離婚才三個多月……」。更有人詼諧說道：「上一次看到（乘專車）這個畫面是王力宏抵台」、「是王力宏坐的那台車吧」。

現年52歲的具俊曄，大學時期參加比賽，因為舞技了得而獲得賞識，從而進入舞團並成為許多歌手的伴舞。及後在1996年，他獲得韓國著名音樂製作人金昌煥的發掘，與同是舞蹈員出身的姜元來組成男子組合「酷龍」，因而出道。