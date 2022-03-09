台灣召退伍軍返部隊受訓擬14天行軍22公里　陸網民：匍匐前進？

俄烏局勢持續緊張。在台灣，陸軍六軍團206旅3月5日試辦為期14天的新制教召，即是退伍軍人定期回到軍隊中受訓的制度，以強化退伍軍人體能，達到守疆衛土所需戰力。據了解，今次教召首次實施5公里「行軍訓練」課程，並在14天的召訓期中，達到行軍總里程22公里。



綜合台媒報道，根據台灣國防部規劃的新制教召訓練流程，第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務；第二階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練及鑑測、戰傷急救；第三階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練；第四階段為第11天至13天，為營戰備任務訓練；第五階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召等。

據了解，周二（8日）進入教召的第4天，召員們進行了5公里的「行軍訓練」課程，首先由連長召集各排、組長下達行軍命令，隨後，召員攜行建制武器、全副武裝出發，全程走在山路中，有數個上下坡，抵達2.5公里外的目標點後稍事休息，再行折返，全程共計5公里。

此次新制教召中，召員們的行軍路程由5公里、7公里及10公里逐步增長，14天中合共有22公里的行軍訓練。目的是以循序漸進的方式提升部隊機動能力，熟稔戰術運動要領，也以此鍛煉召員體魄，磨練耐力及意志力。

此外，台灣此次新制教召亦受到大陸關注，《環球時報》對事件進行報道後，話題「台軍訓練14天行軍22公里」登上微博熱搜，引起網民熱議：

「22公里走14天，你們在沿路順便春遊嗎」。



「高中生軍訓都比他們強」。



「一天才1公里多？我騎個豬也比你走得多啊」。



「匍匐前進的？」。



「男足訓練量都比這大」。

