有片｜台北捷運扶手電梯驚魂事故　上行突轉向下　近30人摔成一團

台北捷運板南線新埔站本月11日發生駭人的電扶梯失速意外，原本是載乘客上樓的電扶梯，卻因不明原因突然向下，近30名乘客狼狽慘摔；北捷當天漏夜追查，查出是「煞車迴路異常」肇事。有民眾今天將事發監視器畫面Po上網，畫面相當驚悚，堪稱「電扶梯驚魂記」。
北捷板南線新埔站11日晚上10點26分，連結地下月台與刷卡出入口的向上手扶梯，因不明原因突然停止後急遽向下，電扶梯失去動力「直接下滑」，當時電扶梯上將近有30人，全部跌落在地「摔成一團」。
今（14日）有民眾將新埔站內監視器影像Po上臉書社團，雖然過程僅短短17秒，但畫面相當驚悚（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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站在最上面的白衣男子，不到一秒就掉到最底下；有乘客緊抓把手，但不敵重力加速度被重擊；還有乘客試圖「加速」衝上樓，也慘跌。
北捷獲悉事故後，緊急派員上前關心，經查有4名乘客受傷，其中1人腳踝扭傷送醫，其他3人輕傷無大礙，自行離站。
北捷表示，事發當天就展開內部調查，發現是「煞車迴路異常」才沒辦法煞車，後續已要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】