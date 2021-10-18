慎入︱台女電梯內提醒鄰居戴好口罩　竟遭對方持刀攻擊、挖眼

網友Christine Wang Lee在爆料公社發文『10/15我在我家電梯下樓時，好意提醒一個女性戴口罩，出電梯就被持刀砍殺、手指挖眼。當日地檢署就交保放人，台灣要再死人才會被重視嗎？』



被害人表示並不認識該名女性，只是因為在住家封閉小電梯內好意提醒她未戴口罩，結果對方竟在要出電梯時持刀砍她，還用手指挖她眼睛。當下有報警，對方也有被依殺人未遂逮捕，但被害人表示『殺我嫌犯移送地檢署當天就交保了！ 記者朋友剛告訴我的.....怎麼辦？ 嫌犯就住樓下！？』

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據了解事件是發生在台北中山區大樓，被害人在電梯裡提醒鄰居戴口罩，卻遭到對方持刀攻擊，當下還用手摳眼睛，導致被害人眼睛紅腫出血。

「之前很多人po文說誰誰誰不戴口罩，有些來留言就會酸說為何不當場跟對方講，只會po文！？看吧！講了就出事了....」只因為在電梯內提醒對方要將口罩戴上，沒想到卻引發這麼大的反應，讓網友們也很傻眼「現在的社會怎麼了？只是提醒一句：口罩戴好就要被砍殺？那句話現在跟喇叭一樣會引爆是不是？」「動不動就砍人，改天出門真的要帶武器自保了！」「我在便利商店看到客人沒戴口罩～我都不知道該不該提醒了～超怕被砍⋯」

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