俄烏局勢｜台國安局：大陸不會輕易開戰　若開戰必有萬全準備

俄烏局勢讓外界對兩岸關係猜測不斷，台國安局長陳明通認為，俄烏戰況讓中國大陸越來越不會輕易發動戰爭，但若開戰，一定是做好了萬全的準備。



據台灣《自由時報》3月24日報道，台立法院外交及國防委員會24日邀請各單位針對東亞最新地緣政治等議題進行專案報告和備詢。陳明通表示，俄烏戰爭給予台灣很大的啟發，國防部等單位都在重建所有抵抗機制，但另一方面，中國大陸也從這場戰爭中學到很多東西。

陳明通認為，北京雖然愈來愈不會輕易發動戰爭，但台灣也必須更謹慎，因為大陸一旦發動戰爭，一定會比過去有更萬全的準備，「不動則已，要動絕對是全面性的」，台灣一定不能鬆懈。

陳明通說，這場戰爭也啟發台灣「自助才天助」，一定要有防禦及抗敵決心，若敵人打進自己家園，卻不站起來抵抗，「對自己的人生過不去」。

另外，對於網上有傳言稱「俄羅斯機密文件顯示大陸今秋將攻台」，陳明通認為不太可能，這種傳言屬於認知作戰。他研判，中共今年要辦二十大，希望整體能夠維持穩定，「兩岸關係在蔡英文任內沒問題」。

此外，台國安局報告表示，美國與中國大陸地緣政治競爭，深化東亞國家避險策略，美國積極展現維護東亞及台海和平決心，日本內部更逐步形成「台灣有事即日本有事」氛圍， 積極提升對大陸嚇阻能力，但仍不樂見台海爆發戰爭；另外，東亞國家對疫後經濟復甦需求高，重視與大陸經貿關係，對中美戰略競爭傾向採取避險策略應對，將使台灣周邊地緣政治態勢更趨複雜。

台國安局強調，「俄烏戰事凸顯東亞缺乏集體安全機制」，俄烏戰事雖使國際社會更加警覺俄羅斯和大陸等威脅，並使各國加強關注東亞區域和平穩定及大陸攻台企圖，但東亞地區尚無集體安全機制，無法共同快速協調應對台海危機；未來台灣須持續突出台灣民主、自由與安全攸關東亞區域穩定與發展，促國際正視並共同反制大陸威脅。