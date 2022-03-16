港俄跨地合影圓她們心願　俄封IG最後一刻道出「不要戰爭」即失聯

來自福建省福州市、在港扎根25年，今年64歲的Lisa，去年5月曾接受《香港01》「藝文中國」頻道影像專訪，道出自己想做「銀髮Model」的心聲。半年多過去，她從接廣告、做公益拍攝到接受各類傳媒訪問，一步一步實踐自己的「Model夢」。

在這段時間，Lisa尤為印象深刻的一次逐夢經歷，是在俄羅斯入侵烏克蘭前的和平歲月裏，她與俄羅斯銀髮Model娜傑日達．烏波羅娃（阿娜，Nadezhda Uporova）只憑藉Instagram（IG）聯絡，隔空「拍出」一套天衣無縫的「合影」。

令她們沒想到的是，當這組照片在港的後期製作終於在本周二（15日）完成時，俄羅斯民眾已經於前一天起無法使用IG。阿娜在使用IG的最後時刻，曾向Lisa留言寫下「不要戰爭」，之後便失去聯繫……



我無法解釋有多希望和你合照，我們就像平行時空的倒影。雖然我不知道該怎麼做，但我必須從遠方把這個想法告訴你！抱歉，忘了自我介紹。我的名字叫Nadezhda（娜傑日達）— 2021年7月29日

半年多以前，這個來自地球另一端銀髮模特兒的留言，令Lisa既感動又興奮。

Lisa自2015年成功戰勝第三期淋巴癌之後，便立志重拾兒時夢想——做一個模特兒（相關報道：「香港救過我一命」 患癌死過翻生 63歲的她誓做Model追夢報恩）。在愛好攝影的丈夫和設計師兒子的協助下，她於2021年5月開設IG品牌帳戶，分享自己的追夢故事。

阿娜2021年7月傳訊息給Lisa，邀請她合拍照片。（合成照片／受訪者提供、IG@ uporova_nadezhda）

開設IG不到兩個月就得到遠方一位銀髮模特兒的賞識，令Lisa十分欣喜，也更加有了自信。就在接下來藉助自動翻譯的聊天中，她了解到阿娜住在西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk），從事需要嚴謹思考的系統分析工作，幾年前開始兼做模特兒，因為「想要追求另一種生活方式，向世界分享自己感性的一面」。

為甚麼要跟Lisa拍照？阿娜怎麼也說不清楚——她一開始只是無意間滑到Lisa的IG帖文，但 看到的剎那就感到一股莫名的親切：「我的靈魂告訴我『Lisa很棒』。我真的無法解釋是甚麼原因，就衝動地告訴Lisa合照的想法」。阿娜笑談自己名字中的「烏波羅娃」來自「固執」一詞，「每當我設定了目標，我就會堅持不懈地去把它完成」，因此她才大方傳訊息向Lisa要求合影。

Lisa和阿娜透過後期影像合成跨越地域完成拍攝。（受訪者提供／01製圖）

聽到這裏，Lisa不假思索地答應了合照的請求。但疫情肆虐，全球各地邊境封鎖，兩人勢必難以聚首拍攝合照，究竟要如何完成這個「不可能的任務」？

跨越半個地球 近十位創意人士參與打造

Lisa將自己的想法告訴家人後，她的兒子自告奮勇從事後期製作，也奔走聯繫本地影像工作者，希望可以幫媽媽圓夢。功夫不負有心人，她們的夢想打動了一些年輕創意人相挺，包括兩地攝影師在內，有近十人參與到這次企劃中。

參與是次企劃的香港攝影師「Tommytfortwo」說，剛剛收到企劃時，覺得這很有意思、很有趣，這世界存在不少相似的人，然後又在疫情期間於網絡相認識，「有點不可思議」。得知Lisa癌症康復後想要展開人生新一頁，他決定「出少少力陪她行夢想的路」。

而這也是Tommy第一次參與分開兩地進行的攝製工作。他說，挑戰在於分開攝影時要對燈光有十足的把握，另外還需要兩邊各一位模特兒替身模仿對方的企位以配合後期合成。

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負責美術指導及後期製作的Lisa兒子則說，這個企劃最大的挑戰是如何在各方面自然真實地呈現「二人同場攝影」的效果。表情和動作方面，不是以「美」先行。重點是如何呼應對方的動作和情緒，令兩個完全不同時空的人，在畫面中有眼神及情緒上的連繫。

化妝師Jenny Fung則表示，為了盡量營造「兩姐妹」的感覺，Lisa在眉型上盡量模仿阿娜，面型輪廓上也刻意加深，而這次她最難忘的經驗則是要身兼阿娜的替身，「我第一次體會到做模特兒真的非常辛苦！我站了一會兒已經腰酸背痛。Lisa已經63歲，她當日連續工作了近9個鐘頭，依然堅持完成工作，我深深被她的毅力所感動」。

烏克蘭：圖為2022年3月14日，一名女子帶着一隻狗，經過烏克蘭首都基輔一座被砲擊摧毀的住宅大廈前。（AP）

俄宣布封鎖IG後 阿娜：不要再有戰爭

這一輯跨越了半個地球的合照，由籌備、拍攝到後期製作，竟超過半年時間。期間，Lisa和阿娜透過IG緊密溝通照片的細節，不過2月24日俄羅斯對烏克蘭開戰後，阿娜的回覆頻率便逐漸降低，也愈來愈少在IG分享動態。

3月11日，因不滿IG母公司Meta「容許煽動暴力對待俄人」，俄羅斯政府宣布將於3月14日（周一）禁止民眾在國內使用Instagram。3月12日，恰逢Lisa的生日，阿娜發消息向她致以生日祝福，同時寫下「不要再有爭吵與戰爭」的祈望。

阿娜對Lisa的生日祝福，也寫下對和平的祈望。隨後，她表示「將會暫時失聯一會兒」。（受訪者提供／01製圖）

輪番嘗試仍無法聯絡 兩人IG齊刊合照夢碎

Lisa回覆以對和平的追求，而阿娜也於當局封禁IG的前一天（3月13日，周日）回覆表示，可以以她的電話號碼加入她的WhatsApp，來保持聯絡。不過Lisa多番嘗試，仍無法成功用WhatsApp與阿娜對話。

現時阿娜的最後一則IG帖文停留在周日，內容是歡迎大家添加其Telegram的QR Code。不過Lisa發現因Telegram的私隱設定，自己不在阿娜的手機通訊簿中，便不能與她建立聯繫。她發IG消息詢問阿娜，但至今是未讀狀態。

Lisa說，由於這次的合照後期製作於周二（15日）才完成，還沒有發給阿娜過目，不知她何時才能看到大家辛苦這麼久的最終成品；而雙方本來約定要同步在IG發布這組照片，如今阿娜就先行告別了IG平台，讓她覺得有些悵然——

她與阿娜因疫情而誕生「不一樣的合照」，卻也因疫情仍看不到盡頭，而無法親身相見；如今一場戰爭又節外生枝，想到更有許多人付出的代價是親人和自身的健康甚至生命，「也許我們能做的，便是將這樣的故事講給你們聽，成為紀實的一部分」。