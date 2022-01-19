國民黨九王奪嫡爭位大戰　究竟誰是真命天子

繼2021年12月18日四大公投全滅後，國民黨於2022年1月9日再吞兩連敗：罷免林昶佐之役功敗垂成，台中二選區補選二度鎩羽。兩場戰役雖皆屬地方性質，卻已暴露國民黨積重難返的敗亡之象，從支持群眾萎縮，到黨內缺乏統一戰略，內憂外患紛至沓來，不絕如縷。

在此危局下，黨主席朱立倫的言行便如顯微鏡下的生物，受到藍綠支持者的共同檢視。然自1月9日敗選起，其屢屢見罪藍營選民，先是於敗選當晚缺席記者會，將兩場選舉定調為「前朝框架」，暗示前主席江啟臣須為此負責，又在1月12日爆出「因連連選戰，黨中央廁所停供衛生紙」的奇聞。

接着是1月13日，朱立倫在個人臉書（Facebook）發出「千字懺悔文」，遭批是眼見韓國瑜出面鼓勵藍營支持者，擔憂助長「朱下韓下」聲量，這才「被迫出山」；而在同日，朱立倫又因口出「民進黨要摧毀在野黨，這樣不對也不厚道」，遭罵是「軟弱沒戰力」。最近則是1月14日，國民黨流出不具名新聞稿，指「日本若能保證食安，國民黨就不反對核食」，引發黨內群情激憤，「戰鬥藍」領袖趙少康尤其高調，朱立倫雖於16日出面澄清「對於任何有可能傷害國人健康的，國民黨絕對反對，一定跟全民站一起」，卻仍被「明知稿子有問題，卻放試探氣球」等抨擊萬箭穿心。

短短7日內，朱立倫遭遇藍營5次圍攻，威信暴跌、傷痕累累。如此亂象，既暴露其首鼠兩端的方寸大亂，也揭示國民黨進入「九王奪嫡」的爭位大戰。

台北罷免、台中補選兩戰皆輸，國民黨主席朱立倫卻未現身選後記者會，引發支持者不滿。圖為朱立倫選後隔天（1月10日）赴台南全台祀典大天后宮參香。（國民黨供圖）

朱立倫「太子被廢」

回顧「九王奪嫡」一詞，其意指清聖祖康熙年間，由大阿哥胤禔、二阿哥胤礽、三阿哥胤祉、四阿哥胤禛、八阿哥胤禩、九阿哥胤禟、十阿哥胤䄉、十三阿哥胤祥、十四阿哥胤禵，共九位皇子參與的儲位爭奪戰。

然雖說參與者多達九位，其中實際領導者僅五位皇子，且有派系消長的先來後到。權斗的發軔，是康熙四十七年（1708年）的太子被廢案，二阿哥胤礽一夕失寵，引發了大阿哥胤禔、三阿哥胤祉的爭儲博弈，最終大阿哥胤禔遭康熙削爵囚禁，其黨人歸入八阿哥胤禩麾下；三阿哥胤祉則在康熙四十八年胤礽復位後，退出了儲位之爭，其黨人歸入太子一派。然天有不測風雲，康熙五十一年，二阿哥胤礽再度被廢，儲位之爭捲土重來。

此時八阿哥胤禩已遭康熙厭棄，其遂在維持派系生命考量下，轉而支持十四阿哥胤禵；四阿哥胤禛本與皇太子胤礽交好，也在其二度被廢后，決定另謀出路，在儲位之戰上自立門户。朝廷由此分出四爺黨、八爺黨兩大勢力，前者有十三阿哥胤祥歸附，後者則有九阿哥胤禟、十阿哥胤䄉兩人附庸。最終康熙遺囑公開，明示傳位四阿哥胤禛，九王奪嫡由此畫下句點。

上述經過雖不能完全彌合國民黨眼下鬥爭，卻在一定程度上反映了黨內的權力競合狀態。2021年，朱立倫擊敗江啟臣、張亞中等人，重回黨主席之位，並在侯友宜可能有意連任2022年新北市長選舉、趙少康雖回黨卻未有亮眼表現等前提下，成為黨內2024年總統大選的隱形內定，儼然一副「太子」儀態。

然而好景不常，四大公投暴露朱立倫的好大喜功與缺乏協調，罷免林昶佐、台中二選區補選的連番失利，則盡顯朱立倫氣量狹小的「精算」本質，就連選後表示放權的「擴大決策圈」一語，其也只點名了趙少康、侯友宜、盧秀燕、韓國瑜四位不會來黨中央開會的藍營政要，江啟臣、張亞中等人盡遭忽略，有意提倡與民眾黨「藍白合」的郝龍斌，也未入其眼。往復之間，朱立倫的「精算」形象更加深入人心，對照其處理政治實務的虎頭蛇尾，外界觀感自是慘不忍睹。

1月17日，台媒TVBS釋出1月10日至13日的電訪民調結果，朱立倫聲望在藍綠13位政要中排名居末，滿意度僅有21%，低於2021年4月調查時擔任黨主席的江啟臣（33%）；反之其不滿意度高達61%，為此次調查中最高，除了民進黨認同者（17%）及中立民眾（20%）的低迷數據外，藍營怒氣也是關鍵，國民黨認同者對朱立倫的滿意度僅有38%，遠低於不滿意的55%。

黨主席上任僅僅三月，朱立倫便被四大公投挫敗、立委補選及罷免案雙失利，聯手廢掉了「2024太子」之位，若以股票比喻，其顯然逼近下市邊緣。與此同時，黨內各方蓄勢待發，欲在「後朱立倫」時代逐鹿中原。

公投動員中，國民黨主打「四個都同意 台灣更美麗」，黨主席朱立倫（前排中）宣示將四項公投列為對民進黨政府不信任投票。（國民黨供圖）

有「阿哥」無「雍正」

首先，是堪稱「國民黨八阿哥」的侯友宜，其擁有高民調基礎，早在朱立倫民調尚未崩塌前，其便是黨內各方議論的「政治豪強」。而在此次朱立倫敬陪末座的TVBS民調中，其聲望更是勇奪全台第一，滿意度達70%，與2021年4月調查時相較，僅略降4個百分點；與此次位居第二三的陳時中（57%）、柯文哲（48%）相比，則明顯領先許多。

但橫陳在其眼前的，乃2022年的新北市長連任戰，倘若侯友宜投入選舉，便有高概率不能參與2024年總統大選，否則容易重演2020年韓國瑜「落跑後被雙殺」的慘劇；但若放棄2022年市長選戰，侯友宜的政治曝光必然下降，要「更上一層樓」亦有難度。

故對侯友宜而言，其眼下需在兩方間抉擇，一是放手一搏，於2022年連任新北市長後，再拚2024年總統大選，自己爭取成為「四阿哥」，風險便是步韓國瑜後塵；二是在2022年成功連任後，與可能贏得黨內總統初選者結盟，挹注政治資源，恰如八阿哥當年對十四阿哥的支持。

新北市長侯友宜擁有高民調支持。（新北市府供圖）

而論及國民黨枱面上的「四阿哥」，眼下則有兩位人選，一是因四大公投積極動員、累積曝光的「戰鬥藍」領袖趙少康；另一位是以做公益形象重回大眾視野的韓國瑜。趙少康早在2021年2月重回國民黨時，便拋出「一定參選2024」的震撼彈；1月18日其出席「第四屆國會青年體驗營」，被問到誰最適合代表藍營參選2024，更是再次強調「當然是我！」並表示自己「就算跟中國領導人習近平站在一起也毫不遜色。」

從四大公投起，「戰鬥藍」無役不予，趙少康更是屢屢炮打黨中央，抨擊朱立倫決策荒腔走板，此外其主持「少康戰情室」、「鄉民來衝康」等節目，擁有一定政論話語權，是藍營當之無愧的政治明星。然與朱立倫、侯友宜相比，趙少康也有個人劣勢，包括黨內派系是否願「棄朱保康」，以及趙少康缺乏地方執政經驗等，皆是其面臨初選廝殺的脆弱軟肋。

台灣高雄市前市長韓國瑜《韓先生來敲門》新書見面會，2022年1月2日在台北大安森林公園舉行，超過萬名粉絲參加。現場邀請公益影片「韓先生來敲門」一季度影片中的12組嘉賓，韓國瑜並宣佈出任「典亮慈善基金會」董事長。（韓國瑜辦公室供圖）

而韓國瑜雖在2020年後遭遇了「政治毀容」，被民進黨的輿論硫酸潑得體無完膚，卻依舊擁有大批人稱「韓粉」的支持群眾。2021年2月起，其推出「韓先生來敲門」系列影片，主打探訪台灣底層民眾、挖掘社會温暖與愛心，吸引到大批人次觀看；2022年1月2日，韓國瑜打鐵趁熱，在台北大安森林公園舉行簽書會，現場人山人海，不少民眾更是漏夜場勘、包車前來，並在會上高呼「韓國瑜選總統」。1月9日國民黨雙連敗後，「朱下韓上」四字不脛而走，韓國瑜本人即便不曾表態重返政壇，卻已被納入2024年的熱門選項。

然而除卻穩固民意支持，韓國瑜的弱點同樣不可小覷，那便是2020年「半途而廢」的不良紀錄，以及民進黨磨刀霍霍、經驗純熟的「黑韓產業鏈」。與侯友宜、趙少康、朱立倫相比，韓國瑜的群眾魅力可謂突破天際，其所能囊括選票，也超出國民黨自身版圖，更有黨內派系「雲林張家」支持，應屬實力最強「四阿哥」，但其與民進黨交手留下的不堪傷痕，同樣如影隨形，無疑是競爭初選的一大障礙。

而如此危機，不僅是韓國瑜一人的挑戰，亦是所有國民黨「阿哥」的共同陰影。眼下民進黨掌握行政資源、司法系統、網軍部隊，又有「抗中保台」民意基礎，國民黨既難抗衡，更日漸深陷路線、山頭鬥爭，熄燈倒數已然啟動。從四大公投全軍覆沒起，民進黨的長久執政便成定局，不論侯友宜、趙少康、韓國瑜誰能雀屏中選，成為藍營「四阿哥」，又或者甘做隱於幕後的「八阿哥」，三人都難向「雍正」之境鯉魚躍龍門。畢竟在其之上，永遠高懸民進黨的割喉利劍，且正伴隨時間遞移，愈發靠近。