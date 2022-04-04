民進黨對美委屈求全　北京讓台獨死心了嗎？

台灣外交部長吳釗燮日前接受網路媒體專訪，談及台美關係與美方對蔡英文政府態度，吳釗燮自言，蔡英文自2016年就任，即清楚要求抓緊原則，不要挑釁兩岸關係，受到中國打壓時要跳出來大聲說出政策與立場，並展現自我防衛決心，但不要讓美國覺得台灣在製造困擾，美方因此對蔡英文的信任度很高。

對於蔡英文取得美國政府高度信任的關竅，吳釗燮「難得坦白」，稱推動台美關係有一個很重要原則，就是「體諒美國」，「美國忙的時候台灣不要添麻煩」，甚至不惜倒打陳水扁執政時間，自貶「民進黨第一次執政時，大概就沒抓到這個訣竅」。

台灣外交部長吳釗燮認為，美國之前並沒有將烏克蘭視為「戰略資產」，但從《台灣關係法》可知，亞太地區的和平穩定對美國非常關鍵，美國需要保有足夠實力維護台灣和區域的和平穩定。（台灣外交部提供）

回顧過往台灣政府不論由哪一個政黨執政，對美關係「零意外」始終掛在民進黨與國民黨領導階層的嘴上，也許是兩黨執政皆記取了陳水扁「麻煩製造者」的教訓，從馬英九到蔡英文，過去長達16年的台灣政府皆一定程度以維持對美外交關係「零意外」而自豪。不過打開天窗說亮話，簡單粗暴如吳釗燮之言，倒是罕見。

吳釗燮一席「體諒美國」的說法，直接把台灣身份貶做成了美國老大哥的奴僕一般，把要對美國政府的貼己話說成了貶己話，不論自不自覺皆已是不堪。簡言之，面對美中兩強爭霸與烏俄戰事牽連的國際局勢，民進黨政府一方面安撫內部焦慮民心外，也不忘對美輸誠工作，吳釗燮代表台灣政府對美釋放不出亂子、不找麻煩的姿態可謂「經典」。

不論是蔡英文執政還是此前的馬英九政府，台灣政府的對美工作從來以「零意外」求取美國政府的安心與支持。（台灣總統府提供）

然而，細究「體諒美國」說法，明面上是蔡英文政府取得了美方「看透後的信任」，背後體現的，實則是民進黨為求美國保障下的委屈求全與忍辱負重。對照高奉《台獨黨綱》的民進黨精神核心，蔡英文政府如今企求的「全」，內涵已經不同於以往。陳水扁當年不惜衝撞美國政府，在「一邊一國論」高漲與建國心切下，可謂求全且不委屈，眾所皆知，其「全」所要的是台獨的法理化；爾今，在蔡英文的「經營」下，傳統獨派勢力明顯消退，但「欲獨不能獨」的現實又驅使民進黨人不得不接受，「台獨」喊不出口的替代品成了蔡英文強行嫁接的「中華民國台灣」六字。與此同時，隨着美中台三方對於「台獨」意義的不同理解，又北京自信走向台獨定義由其決定，蔡英文政府是否改變中華民國憲政體制、如何詮釋自我建構的「中華民國台灣」都已經無關痛癢。（延伸閲讀：《北京極限收縮台獨定義》）

習近平3月18日晚間與拜登視頻通話。習近平表示，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響；拜登重申美國不尋求與中國打新冷戰，不支持台獨，無意與中國發生衝突，美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。（新華社）

綜合上述，在北京收攏且主動定義台獨的趨勢下，相應在受迫的民進黨一方，儘管依舊一面倒向美國依賴，哪怕是姿態再低，其意識下的委屈求「全」，政治目標已然有效遠離了獨立建國的過往目標，而是靠向了「不統」；「體諒美國」意謂民進黨政府要台灣人當忍辱負重，其「辱」不外乎是時而受損，以成全其台灣維持不與中國大陸統一之「重」。綜合民進黨政府意識下的「全」與「重」，相當程度接受了台灣獨不了的現實，能維持台灣不與中國大陸統一的「不統」成為了目標，就正面積極的「促獨」到負面表列的「不統」變化，不言自明的是在北京自信收縮台獨定義有成，且令民進黨「台獨精神」的退縮。

可以預見的未來，民進黨依舊將對美國委屈求全，但這實際上只是台灣主體性的掙扎過程，結果是民進黨的「台獨信仰」業隨時日而信心消亡，北京一系列對台灣的壓力，會讓台獨死心嗎？「台獨不死，只是凋零」或將是最後的結局。