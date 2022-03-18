拜登替台獨「地圖開疆」　美國實質化「一中一台」再進一步

拜登（Joe Biden）為了避免美國聯邦政府停擺命運，於3月11日火速正式簽署2022財政年度支出法案，其中有條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，引起兩岸議論。大陸外交部發言人趙立堅重批，「美方妄想借地圖問題製造『一中一台』，其心可誅！」而台灣外交部則正面肯定，指該做法「凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況」，並對此表示感謝。



美國2022財政年度支出法案是一項包裹式法案，內容包山包海，總額高達1.5兆美元。其中包括通過向烏克蘭提供136億美元經援，併為難民提供援助、供應武器與支持東歐的北大西洋公約組織（NATO）盟國。此外，備受矚目之處即通過共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、夏波（Steve Chabot）、裴利（Scott Perry）等人提出的「挺台」條文微修版，禁止美國行政部門製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土、社經體系與台灣當局所管理島嶼的地圖。

提案人之一的眾議員帝芬尼曾表示，自1970年代開始，美國「一中政策」認知北京所稱台灣是中國一部分的虛假主張，該「不誠實政策」應被摒棄；而他所提條文雖無法改變這項政策，但至少能要求美方使用「誠實地圖」。民進黨政府在法案通過後，亦將之聯繫到美國官方透過立法形式，「正視台灣並非中國一部分的事實」，以此呈現「台海的真實情況」。儘管該法案未說明何為「正確標示」，也未要求地圖上須標示「台灣」與「中國」，但仍以約束官方的實際方式，透過不同顏色等做法，將兩岸區隔為「一中一台」。

拜登（右）於3月11日正式簽署2022財政年度支出法案，該法首次禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。（AP）

眾所周知，今（2022）年是尼克松（Richard Nixon）訪華50周年，亦是中美《上海公報》50周年，《上海公報》標誌着「一個中國」為中美兩國關係正常化所奠定的政治基礎。然而，在中美結構性矛盾益發深化之際，有別於中共官方特意舉行《上海公報》發表50周年紀念大會，美國官方對此顯得格外低調，甚至有意淡化。美方選在《上海公報》50周年紀念日前後，派遣軍艦通過台灣海峽，又派出總統特使團「快閃」台灣，其中不乏有與北京較勁的濃厚意味。

事實上，有別於前屆特朗普（Donald Trump）與蓬佩奧（Mike Pompeo）政府粗暴式的「抗中挺台」，拜登政府改走另一條「温火慢燉」路線，延續美國兩黨政治精英藉台灣牌遏制中國的最大共識。不僅一團又一團「特使」降落台北，在俄烏衝突爆發之前，立陶宛台灣設處風波更是一大顯例，看似台灣與中東歐國家在「自由民主」的價值觀外交上取得突破，實質上依舊是美國在背後穿針引線，透過虛化和掏空「一個中國」的做法，開啟「以台製華」的遍地烽火。

美國「民主峰會」於2021年12月10日進行第二天議程，台灣行政院政務委員唐鳳受邀參與討論，其簡報的一張圖片，將台灣與中國大陸標示為不一樣的顏色，引發美國官員震驚。（HK01）

如今拜登政府替台獨在「地圖開疆」，當然也是實質化「一中一台」的更進一步。尤其是烏克蘭戰火令美國不得不將重心暫時轉移到歐洲壓制俄羅斯的戰線上，但對美國而言，中國才是阻礙其維繫單極獨霸地位的最大絆腳石，必然不會對印太戰場鬆懈防心。君不見去（2021）年底拜登大張旗鼓號召「民主峰會」，台灣政府代表唐鳳演說時出現一張兩岸標示不同顏色的地圖，隨即被主辦方忙不迭地斷訊處置；才不到四個月的之後，拜登政府又出台法案要求「正確標示」台灣地圖。一個處心積慮維繫霸權地位不墜的美國，各種花式「挺台」，最後乾脆學蔣介石被後世網友調侃的「地圖開疆」，也把美國色厲內荏的真實一面自我揭露出來。

2022年3月14日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國白宮國家安全顧問蘇利文在意大利羅馬舉行會晤。（中國外交部）

俄烏衝突發生之後，美方頻頻要求中國尊重烏克蘭的國家主權及領土完整，但是在台灣問題上，美國卻又選擇性忽略自己所簽署過的《上海公報》，也沒有做到尊重「一中」的「國家主權及領土完整」。美國緊握着台灣牌不斷衝撞中美「一中」護欄，民進黨政府當然為之竊喜不已，但如同中美高層官員3月14日在羅馬會晤時，楊潔箎對蘇利文（Jake Sullivan）強調「要求美方認清枱灣問題的高度敏感性」，這也體現了中美關係與50年前已大相逕庭，世界百年變局若真迎面走來，美國和民進黨政府要想在「一中一台」的危險邊緣往前再邁進，或許還需要看到，新的格局和新的秩序，必然會呼喚新的規則，同時可能也要付出相應的代價。