台灣疫情｜柯文哲屢次違規除口罩唱歌　再遭台中罰款3000元新台幣

台灣疫情持續，當局規定唱歌時須戴口罩（歌手除外）。不過身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲近日被指多次在台灣各地參加活動時脫口罩唱歌，繼遭台北市政府罰款後，再遭台中市政府罰款3000元（新台幣，下同）。



台灣網紅「四叉貓」在Facebook貼出柯文哲上月29日在台北唱歌時沒戴口罩的照片。（「四叉貓。劉宇（滾動）」@Facebook）

台媒中央社及《聯合報》等報道指，早前台北市議員游淑慧爆料指，民眾黨於3月26日在台中金典酒店舉辦華山論壇活動，柯文哲出席時在台上與多人脫口罩唱歌。台中市長盧秀燕今日（6日）表示，柯文哲等6人違反防疫規定，確定每人罰款3000元，近期會將罰單寄出。

民眾黨台中市黨部發聲明稱，針對台中市政府罰款一事，柯文哲對此事沒任何意見，一切遵照台中市政府防疫相關規定繳交罰款。

此外，柯文哲上月29日在台北出席活動晚會時上台唱歌，當時也沒有戴口罩。台北市衛生局早前表示，目前正在走裁處的行政程序，完成程序後就會開罰。柯文哲其後稱已為此事繳了3000元罰款。

前桃園市議員王浩宇又聲稱，柯文哲上月12日在高雄參加活動時唱歌，當時也沒戴口罩。

柯文哲曾對於他上台唱歌沒戴口罩一事表示，「跟大家說聲拍謝（抱歉）」，又稱連他作為地方防疫指揮官都把規範搞混。