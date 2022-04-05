台灣疫情｜柯文哲稱一定蔓延：清零或共存是政治題目　非科學題目

台灣疫情近日升温，台灣行政院長蘇貞昌提出要採用防疫及經濟並行的「新台灣模式」。台北市長柯文哲今日（5日）表示，「疫情一定會蔓延」，又指現在「清零戰術」與「共存戰術」已經不是科學題目，而是政治題目。



據台媒《聯合報》報道，柯文哲表示，已經好幾周每天邊境移入個案破百宗，台灣本土的感染絕對少不掉，「如何維持低度感染，大家就要講好」，中央要明講「多少確診案例可忍受」，以及也會有些死亡案例。

柯文哲指，只要中央說清楚，地方政府就會調整疫調的程度。他指現時發現一個確診者平均要匡列40個居家隔離者，成本很高，若能維持低度感染，發現一個確診者就只要居家隔離四、五人。現在「清零戰術」與「共存戰術」已經不是科學題目，而是政治題目。

柯文哲又以韓國爆發疫情為例，稱他最擔憂今年是台灣地方選舉年，大家「腦袋長不一樣」，大家都不敢講可容忍確診數字，可能要交由民進黨選戰小組來決定可容忍確診數字。從其他地區經驗來看台灣，他最擔心政治干擾專業。

據早前報道，台灣中央流行疫情指揮中心公布，今日（5日）新增216宗本土個案，再創今年新高；另有65宗境外輸入個案。