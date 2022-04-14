台灣疫情｜增874本土病例創新高　專家：防疫鬆綁慢料陣痛期至9月

台灣新冠肺炎疫情持續，本土確診再創新高。中央流行疫情指揮中心周四（14日）公布新增874宗本土病例，以新北市360宗為最多，另新增108宗境外輸入病例。面對疫情持續升溫，有專家認為，台灣防疫鬆綁慢拉長陣痛期，料疫情9月才降溫。



新增本土病例分布於19個縣市，以新北市360宗最多，其次為台北市164宗、桃園市87宗、基隆市60宗、花蓮縣46宗。指揮官陳時中介紹，新增1宗中症個案，為台灣籍60多歲男性，其沒接種過新冠疫苗，本身也有慢性精神疾病病史，血氧一度低至93%，胸部X光顯示無明顯肺炎，目前住院隔離並以瑞德西韋治療，狀態穩定。

據統計，台灣累計17宗中症個案、2宗重症患者，其餘99.66%則均為輕症或無症狀。陳時中表示，目前醫療量能仍有餘裕。

陳時中表示醫療量能仍有餘裕。（中央流行疫情指揮中心）

對於本土疫情持續升溫，ACIP專家、台大感染科醫師李秉穎表示，根據海外經驗，防疫措施一旦放寬，確診病例都日增多達上萬，染疫曲線陡然上升後，會再於短時間內下降。而台灣近來防疫措施雖持續鬆綁，但並非一口氣解封，而是分階段式一步步鬆綁，因此染疫人數攀升速度較慢，同理下降速度也較慢。他預計，台灣還須4至5個月陣痛期，才能從大規模的社區流行轉變為低度流行。

而就近期熱議的「與病毒共存」，台北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，共存的前提是有相關配套措施，可比較英國與台灣的情況，發現台灣現階段仍有許多不足。例如，英國的專家會製作幾十萬字的與病毒共存國家指引，之後再宣布共存計劃表，但台灣還在找專家開會討論；英國是高疫苗接種率+感染後群體免疫，而台灣雖然疫苗接種率還算高，但是沒有感染後群體免疫；英國是阿斯利康（AZ）疫苗與藥物研發的第一線，許多研究數據可以參考，台灣研發則比不上；英國宣布共存之前已先準備好500萬人份完整療程的抗病毒藥物，還有單株抗體等等治療，大量篩檢，台灣則是「買藥物中，準備快篩中……」

他最後揶揄台灣只有一件事勝過英國，就是英國公醫制度看病麻煩，台灣則就醫方便，「醫療人員任勞任怨，血汗醫護肝鐵人！」