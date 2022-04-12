台灣疫情｜陳時中預測月底本土確診單日破千：恐慌是沒有必要的

台灣疫情持續升温，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，4月底單日新增本土個案可能達上千宗，又指「恐慌是沒有必要的」；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥更表示，月底千宗或萬宗「當然有可能發生」。



陳時中今日上午接受台媒採訪時表示，以目前趨勢來看，4月底單日新增本土個案幾乎一定會達上千宗，民眾要共同抗疫，做好自主應變，讓疫情不要上升太快，「恐慌是沒有必要的，大家起而行是有必要的」。

被問及4月底單日本土個案破千宗，屆時是否全台會啟動確診者居家照護，陳時中表示，「不見得要啟動，但嚴重區域已在準備」。

陳時中又表示，指揮中心疫情監測小組定期修訂各縣市風險等級，台北市、新北市、桃園市、基隆市已列入高風險區域，先前基隆市已啟動全民防疫愛心篩檢，發放近20萬劑家用快速測試劑，快測陽性約44宗，經核酸檢測後揪出38宗陽性確診，顯示快測可及早找出個案，對社區防疫有效果。

莊人祥則在中央流行疫情指揮中心記者會上指出，以目前疫情狀況來說，各地衛生局仍在檢驗，也有基本匡列等防疫手段，都是希望可以減緩確診數上升速度，至於月底破千宗或萬宗「當然有可能發生」，但多數為輕症，鼓勵家中長輩盡早打疫苗。

台灣中央流行疫情指揮中心公布，今日（12日）新增551宗本土個案，再創今年新高；另有112宗境外輸入個案；無新增中重症、死亡病例。