家人確診新冠肺炎　蔡英文取消公開行程　將在官邸隔離至14日

台灣本地疫情升溫，總統府發言人張惇涵今（8日）表示，蔡英文在4日清明連假期間，與11位家人在官邸進行午宴，其中一位家人今天中午身體不適到醫院就醫，篩檢後確診。目前蔡英文篩檢結果為陰性，將隔離至14日，再進行7天的自主健康管理，蔡英文所有公開行程即刻起都暫停，進出總統官邸的人員都必須測量體溫。



張惇涵指出，總統醫療團隊立即對總統、親密接觸幕僚進行快篩和PCR，所有人結果均為陰性。稍早副總統賴清德也已經進行快篩。

張惇涵提到，當天午宴過後總統官邸也進行消毒工作，現在所有進出總統官邸的人員都必須測量體溫、消毒，今天午間接獲相關通報後，官邸也進行全面消毒，總統府也會進行全面清消作業。

張惇涵表示，餐敘當天有設置隔板，總統與確診家人距離3米。但基於指揮中心規定和國安考量，蔡英文將隔離至14日，再進行7天的自主健康管理，所有公開行程即刻起都暫停。原訂於今（8日）下午3時20分視察「中央流行疫情指揮中心」行程取消。

行政院發言人羅秉成則表示，行政院蘇貞昌院長因曾於4月6日參與蔡英文總統邀集防疫策略會議，經中央流行疫情指揮中心建議，應採行自我健康監測措施至4月16日。

台灣疫情升溫，蔡英文4月6日表示，現階段所設定的目標，是「重症求清零、有效管控輕症」。張惇涵記者會上也指出，總統府現在設定的目標不是追求全面清零或與病毒共存，而是追求「重症求清零、輕症可控管、生活正常化」的「新台灣模式」。