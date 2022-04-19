台灣疫情｜首宗兒童重症　新北市2歲男童搶救6日後不治

新北市中和2歲男童確診後突發重症，是台灣首宗兒童重症。新北市長侯友宜4月19日證實該名2歲男童已經離世。

台灣中央流行疫情指揮中心提到，男童病程進展非常快速、罕見與嚴重，是過去治療兒童上沒有發生過的個案，連日搶救並動用抗病毒藥物仍出現憾事，2歲童宣告不治。



指揮中心表示，這名新北2歲重症男童，無慢性病史、未接種疫苗。14日採檢確診，住進加護病房治療，檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，經插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，是兒童首宗重症個案，病程進展快速，搶救6日，但仍在今日不治。

19日記者會上，侯友宜被問及小男童的狀況，一度停頓數秒才證實，小男童在昨夜已離世。他表示，雙和醫院台大醫院所有小兒重症科的專家，在第一時間跟市府團隊跟衛生局極力搶救小弟弟的生命，「過程當中再怎麼盡力，沒有挽回小弟弟的生命深感自責，希望小弟弟能夠平安，這是最大的心願。」

此前，該名男童父母曾批評因求助無門而延誤男童就醫時間。據了解，中和確診重症男童的父親先於13日確診，當日6歲女兒也確診，母親打119被要求在家隔離。14日2歲男童開始發燒，母親帶著兩個孩子步行前往醫院PCR，但篩檢後院方僅給退燒藥要求他們回家等待。

14日下午4時，男童因高燒陷入昏迷，父母下午5點開始打電話求助，直到晚間7點半男童才被送入醫院。男童父親提到，自己從5點不斷撥打衛生所電話，「1922說要聯繫衛生局，119說要聯繫衛生所，就這樣一直被踢皮球」他難過表示，自己就是「太守法傻呼呼等，若我直接去醫院或許我的孩子就不會重症。」

針對記者提問，對於救護車時隔兩個多小時才派出，是否考慮申請國家賠償或對新北市政府究責？林父僅回應，相關事情讓雙和醫院說明，「現在還沒有任何想法 ，只想要先休息。」

對於關於幼童的就醫指引，侯友宜表示，中央明將召開會議，認為相關內容要重新擬定好方向。他提到，面對疫情瞬息萬變，希望藉由這個事件，可以找出一個更好的解決的方式。

台灣疫情升溫，新增新冠肺炎本土個案連續四日破千，台灣中央流行疫情指揮中心公布，昨日（18日）新增1390宗本土個案，再創新冠肺炎疫情史上新高。雲林縣長張麗善參加國民黨雲林縣黨部活動時說明，雲林目前新增8宗個案，其中有一名1歲男嬰，是台灣目前年齡最小的確診者。



張麗善表示，該男嬰為雙胞胎，其父母日前帶他去外縣市參加抓周活動，但因該場所與確診者足跡重疊，採檢後該名男嬰確診陽性，父母與另一名嬰兒採陰，確診男嬰由父親陪同已收治隔離加護病房。