疫情｜溫州永嘉實施舉報健康碼異常獎勵辦法　最高獎勵5萬元

浙江溫州市永嘉縣實施疫情防控舉報獎勵辦法，只要發現當天未納入系統管控的紅碼、黃碼人士，首位舉報人分別可獲獎勵1000元（人民幣，下同）、500元；如被舉報紅黃碼人士核酸檢測結果呈陽性，另獎勵首位舉報人50000元。



通過「永嘉發布」微信公號公佈疫情防控舉報獎勵辦法。對發現當天未納入系統管控的紅碼人士，首位舉報人獎勵每例1000元；發現當天未納入系統管控的黃碼人士，首位舉報人獎勵每例500元；如被舉報紅黃碼人士核酸檢測結果呈陽性，另獎勵首位舉報人50000元。

《澎湃新聞》報道，該舉報獎勵辦法動員全民參與防控，建立舉報獎勵機制，針對不同類型舉報給予相應獎勵，同時強調對各行業領域防控不力的懲處規定。根據《疫情防控舉報獎勵辦法》，舉報紅黃碼對象的首位舉報人最高可獲獎勵5.1萬元。

此外，針對重點管控人士居家健康觀察、日常健康監測期間仍出入學校、機關、企事業單位、飯店、賓館、銀行、商場、超市、農貿市場等人群密集場所和相對封閉場所或乘坐公共交通工具的，發現後應報告屬地鄉鎮（街道），經查證屬實，給予最先舉報人獎勵居家健康觀察每例500元，日常健康監測每例200元。

各地健康碼的樣式並不統一，但主要顏色大都分為紅綠黃。（杭州健康碼）

在公共場所、重點場所如發現體溫異常（複測後高於37.3℃）對象，應向所在屬地鄉鎮（街道）舉報，經查實屬於管控人士的，可獲單次獎勵每例200元。經舉報發現有國內中高風險城市旅居史、境外旅居史等人士未按規定向所在村（社區）報備納入管控的來永返永人員，給予首位舉報人獎勵每例500元。

據介紹，舉報線索由發現人以拍照、影片等固定證據，核實無誤的由屬地鄉鎮（街道）兌現獎金。

永嘉一老闆發現黃碼 獎勵1000元

微信公眾號《溫州草根》報道，4月12日，永嘉縣甌北街道一家店舖在查驗顧客溫州防疫碼時，發現一名「黃碼」人士，店主迅速撥通街道疫情防控值班電話，隨後街道、社區迅速核查，鎖定「黃碼」人士，並迅速將其轉運至隔離點。

14日，為表彰該名店主積極配合防疫工作，主動舉報健康碼異常情況，甌北街道組織人員上門，為他們送上獎金1000元，以示鼓勵。