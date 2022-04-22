台灣疫情｜新增本土病例破3千續創新高　18萬人份輝瑞口服藥抵台

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，台灣周五（22日）新增3766宗新冠肺炎本土病例，續創新高，其中以新北市最多，另新增93宗境外輸入病例。



確診個案分布全台22縣市，以新北市最多，佔1325宗，其餘為台北市739宗、桃園市588宗、基隆市275宗、台中市183宗等。另新增11宗中症個案及1宗重症個案。陳時中表示，新增重症個案為90多歲女性，未接種過疫苗，胸部X光發現肺炎併發呼吸窘迫，須使用氧氣面罩及瑞德西韋治療，正在住院治療；中症個案年齡則介於60歲至90多歲，其中5人未接種疫苗。

據統計，今年1月1日以來，台灣本土累計18510宗確診病例，其中累計18436宗輕症，佔99.6%；累計68宗中症，佔0.37%；累計6宗重症，佔0.03%。

另外，除接種疫苗，口服抗病毒藥物亦為降低染疫個案重症、死亡的一大關鍵。陳時中表示，為降低疫情對醫療量能衝擊，日前已與輝瑞藥廠簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，近日陸續已有逾18萬人份藥物抵台，預計今年第2季完成交貨；又指口服藥物在使用上比針劑更便利，符合現行輕重症分流、居家照護的防疫模式需要，將陸續配發至醫院及社區核心藥局存放，經醫師評估治療效益與風險並充分告知後，予符合條件病人治療。