台灣疫情｜估計有360萬人確診　醫生：身邊沒人感染代表你沒朋友

台灣疫情嚴峻，當地指揮中心指揮官陳時中認為，台灣染疫率達15%可能性較大。若以15%估算，台灣約會有360萬人確診。台北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，未來你身邊朋友基本上都很可能被感染過，如果你身邊沒有被感染過的朋友，就代表你沒朋友。



姜冠宇近日在臉書說，別吵了，這一天總會來吧！何不放輕鬆一點呢？不管你、妳有沒有得新冠，不管長輩有沒有打疫苗，不管小孩會打什麼疫苗，不管未來走向何方，「我們都還是要『交朋友』啊」。

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姜冠宇提到，你們認同這個社交指標嗎，「有人跟我說她真的沒有朋友，欸，到高峰妳就有了啦，妳沒這麼慘啦」。對此，有網友認為，這比較適合美國情況；姜回應，「台灣如果狀況接近韓國，也會是這樣」。

20日台灣新增2386例本土確診，再創歷史新高，陳時中提醒，預計近期疫情會有大規模展開。有專家推估，全台會有20~30%的人感染，對此，陳認為，台灣應和香港、紐西蘭的15%染疫率可能性較大。若以15%估算，台灣約會有360萬人確診。

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