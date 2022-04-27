台灣疫情｜暴增近9000宗本土確診　「快篩實名制」提前於明日實施

台灣新冠肺炎疫情升温，台灣中央流行疫情指揮中心公布，今日（27日）新增8822宗本土確診，再創歷史新高。當地又新增2宗死亡個案、2宗重症及14宗中症。

當局宣布，即日起取消「簡訊實聯制」，「快篩（快速檢測 ）實名制」於明天（28日）提前上路。



據台媒中央社及《聯合報》報道，當局表示，新增本土確診之中，其中新北市佔3241宗，台北市佔1892宗，桃園市佔1452宗。

當局又表示，今日新增2宗死亡個案，分別為70多歲及50多歲台灣籍男性，皆已接種2劑疫苗。70多歲男子為本土病例，具癌症病史，屬重度感染個案；50多歲男子為境外移入病例，具慢性病史，於今年4月16日自美國入境，4月19日於住家經家人發現昏迷送醫，急救無效死亡。

當局宣布，原定5月才實施的快篩（快速檢測 ）實名制於明天（28日）提前上路。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，明天起民眾可持健保卡購買平價的實名制家用快測試劑，民眾按身分證號碼分流於不同日子購買，販售價格為每輪1人1份5劑，共500元新台幣（折合約港幣133元）。販售份數為至少1000萬份，合共有5000萬劑。

由於當局日前宣布不再公布確診者足跡，陳時中今日宣布，即日起取消「簡訊實聯制」。

陳時中表示，簡訊實聯制自去年5月19日起實施，截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊。新版社交距離APP在這兩天將改版完成，另因已簡化疫調，留著簡訊實聯制只會讓民眾更不方便，沒有實質效果，今起取消。他希望各場所能夠宣導下載社交距離APP，下載越多整體效果越好。

根據資料，簡訊實聯制原用於紀錄群眾行蹤。民眾如到訪公眾場所、或搭乘大眾運輸工具，需要傳送簡訊供後續疫調使用。