台灣疫情｜新增4126宗本土病例再創新高　增1宗重症曾打過3劑疫苗

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（23日）宣布，台灣新增4126宗新冠肺炎本土確診病例，再創當地疫情以來新高，當中新增1宗重症與10宗中症；另增78宗境外輸入病例。



陳時中表示，本土病例遍布全台22縣市，以新北市最多，佔1563宗，其次為台北市945宗、桃園市527宗、基隆市219宗、台中市171宗等。

重症個案為60多歲女性，有高血壓病史，曾打過3劑疫苗，確診後出現抽搐、低血鈉症狀，疑似敗血症，目前在加護病房使用氧氣面罩及瑞德西韋治療。至於中症個案年齡介於20多歲至90多歲間，其中6人沒接種疫苗，包括一名20多歲男性，其為年紀最輕的個案，沒慢性病史，X光檢查雖無明顯肺炎症狀，但血氧濃度低於94%，仍屬中症個案，目前住院以瑞德西韋治療。

據統計，今年1月1日以來，台灣累計22171宗輕症及無症狀個案，佔99.62%；累計78宗中症個案，佔0.35%；累計7宗重症個案，佔0.03%。醫療量能方面，陳時中表示，全台專責加負壓病床共6159床，空床數3682床、空床率59.8%；中央集中檢疫所52家、共7170床，空床數1656床、空床率23.1%；地方加強型防疫旅館13家共1936床，空床數792床、空床率40.9%。